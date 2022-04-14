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Son dakika: Arda Turan'ı duygulandıran an! 17 yıl önce...

14.04.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Ukrayna’da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile "Barış için maç" sloganıyla dostluk mücadelesinde karşı karşıya geldi. Karşılaşma; konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, takım kaptanı Arda Turan, 2005 yılında yaşadığı anıyı tekrar etti.

Son dakika: Arda Turan'ı duygulandıran an! 17 yıl önce...
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray, "Barış için maç" sloganıyla Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaştı. Mücadelede yaşanan bir an izleyenleri 17 yıl öncesine götürdü.

Galatasaray, "Dostluk maçında" konuk ettiği Dinamo Kiev ile karşılaştı.

Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Dinamo Kiev'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Hamza Akman, Arda Turan'ın yerine oyuna dahil oldu.

2005 yılında Galatasaray'daki ilk profesyonel maçında Ayhan Akman'ın yerine oyuna giren Arda Turan, bu kez Ayhan Akman'ın oğlu Hamza'ya yerini bırakınca izleyenleri 17 yıl öncesine götürdü.

Maçtan sonra Instagram'da paylaşım yapan Arda Turan, bu olaya da değindi.

TURAN'IN PAYLAŞIMINDA YER ALAN SÖZLER ŞU ŞEKİLDE;

"SAVAŞIN DURMASINI DİLİYORUM"

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"Bugün evimizde ağırladığımız Dinamo Kievli kardeşlerimiz nezdinde Ukrayna’da zor durumda olan tüm masum insanların bir an önce eski yaşamlarına dönmelerini, yaralarını hızlıca sarmalarını ve dünyada savaşın durmasını diliyorum. Stadımıza gelerek bu anlamlı maçın bir parçası olan taraftarlarımıza, misafirlerimize ve verdiği kıymetli mesaj için de kulübümüze teşekkür ediyorum."

"2005'TEKİ MAÇI HATIRLIYORUM..."

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"Böylesi günler, maçlar genç kardeşlerimiz için çok özeldir. 2005’teki Göteborg maçını hatırlıyorum, bir gün öncesinde içim içime sığmıyordu. Ali Sami Yen Stadı’nda çizginin diğer tarafında olmayı düşünmek bile çok heyecanlandırıyordu beni ve altyapıdan o maç için kadroya dâhil olan arkadaşlarımı. Belki çok kişi için sıradan bir gündü ama bilemiyorsunuz ki… Bir daha o stada çıkabilecek misiniz, Galatasaray formasını ne kadar giyebileceksiniz, ulusal bir kanaldan yayınlanan bir maçta sevdikleriniz sizi o günden sonra da izleyebilecek mi? Bu heyecanı çok iyi biliyorum, o yüzden bugün ilk kez evimizde Galatasaray taraftarının karşısına çıkan kardeşlerim için çok mutlu oldum. İnşallah hayal ettiklerinden de fazlasını yaşayacakları kariyerleri olur, hem Galatasaray’a hem de ülkemize yıllarca hizmet ederler. Hepsinin yolu, bahtı açık olsun."

"HAMZA'NIN YANINDA OLMANIN GURURUNU YAŞADIM"

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"Tabii içlerinden birinin benim için ayrı bir yeri var... Ayhan Akman, Galatasaray’daki ilk kaptanlarımdandı. Kamplarda aynı odada kalırdık, kurduğumuz hayallerin çoğunu yaşamak nasip oldu; çok şükür. Bir gece uyumadan önce, "bir gün oğlumuz olursa ikimiz de isimlerini Hamza koyalım" dedik birbirimize, ben Ayhan Akman’a hayran 16-17 yaşında bir çocuktum. Hamza bugün ilk kez Ali Sami Yen’e çıkarken, ilk adımında yanında olmanın gururunu yaşadım. Hayatının her anını bildiğiniz birinin gelişimini, attığı adımları görmenin verdiği hazzı tarif etmek kolay değil. Kardeşi Efe ile birlikte, babası gibi, bu bayrak yarışında Galatasaray’a çok şey vereceğini biliyorum ve o günler için sabırsızlanıyorum."


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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