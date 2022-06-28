Son dakika: Arda Turan, ilk kez açıkladı! Fatih Terim, Okan Buruk ve Fenerbahçe sözleri olay oldu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunun sona ermesiyle birlikte Galatasaray ile kontratı biten Arda Turan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Futbolculuk kariyerinde Atletico Madrid ile Barcelona'da forma giyen ve Türkiye'de son sezonunu Galatasaray'da geçiren tecrübeli isim, canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in kendisine söylediği sözleri ilk kez itiraf eden Turan, "Tarihin en iyi teknik direktörü olmak istiyorum. Fatih Terim, 'Beni bir tek sen geçebilirsin' dedi. Benim için bir hayali canlandırdı." diye konuştu.

"GÜÇ ZEHİRLENMESİ GEÇİRDİM"

Arda Turan, "Fatih Terim ile aranız nasıl düzeldi?" sorusuna, "Baba ile oğul arasında olur. Barcelona falan güç zehirlenmesi geçirdim. Elini öptüm, özür diledim." şeklinde cevap verdi.

"AYRILIK ŞEKLİNDEN RAHATSIZIM"

Fatih Terim'in takımdan ayrılmasını değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Galatasaray bir dönüşüme gidecekse bu, Fatih Terim ile olmalıydı. Fatih Terim, oradaki her çocuğun hocasından önce babasıdır. Gidişi, hepimiz için hüzünlüydü. Daha farklı olmalıydı ama hayırlısı böyleymiş. Rahatsız mıyım, evet rahatsızım. Bir değişim var, çok zordu. Gençleştiriyoruz takımı. Bu plana biraz daha sadık kalabilirdik." dedi.

"FENERBAHÇELİLER KIZMASIN..."

Fatih Terim için çıkan başkanlık iddiaları için konuşan Turan, "Fatih Terim'i sahadan uzaklaştırmak Fenerli projesidir. Fenerbahçeliler kızmasın, şaka yapıyorum. Bir gün ben teknik direktör olursam, Fatih Terim bizim başımız olsun çok isterim." diye konuştu.

"KAYNAKLAR İYİ KULLANILMALI"

Galatasaray'ın yeni yönetimi hakkında konuşan Arda Turan, "Galatasaray, kaynaklarını iyi kullanmalı. Erden Timur... Dursun Başkan'a inanıyorum ve çok seviyorum. Çok kibar bir insan." dedi.

"ÜZÜNTÜMÜ ANLATAMAM"

Bartuğ Elmaz'ın Marsilya transferini değerlendiren deneyimli isim, "Bartuğ, Marsilya'ya gitti. Üzüntümü sana anlatamam. Çok büyük hayaller kuruyordum onunla ilgili ama beceremedik." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Okan Buruk'a destek olacağını vurgulayan Turan, "Okan Buruk'un çok başarılı olacağına inanıyorum. Dualarımız onunla. İçten, gönülden Galatasaraylıdır. Allah gönlüne göre versin. Sonuna kadar yanındayız. Fırsat buldukça her maça gideceğim, emrindeyiz." ifadelerini kullandı.



