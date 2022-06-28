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Son dakika: Arda Turan, ilk kez açıkladı! Fatih Terim, Okan Buruk ve Fenerbahçe sözleri olay oldu...

28.06.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İki sezon önce yuvası Galatasaray'a geri dönen Arda Turan'ın bu sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte geleceği merak ediliyordu. Futbolu bırakma sinyali veren tecrübeli oyuncu, sarı - kırmızılı takımın eski teknik direktörü Fatih Terim ile arasında geçen konuşmayı ilk kez duyurdu. Okan Buruk için de konuşan Arda Turan, Bartuğ Elmaz'ın Marsilya'ya transferini de değerlendirdi.

Son dakika: Arda Turan, ilk kez açıkladı! Fatih Terim, Okan Buruk ve Fenerbahçe sözleri olay oldu...
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunun sona ermesiyle birlikte Galatasaray ile kontratı biten Arda Turan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Futbolculuk kariyerinde Atletico Madrid ile Barcelona'da forma giyen ve Türkiye'de son sezonunu Galatasaray'da geçiren tecrübeli isim, canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in kendisine söylediği sözleri ilk kez itiraf eden Turan, "Tarihin en iyi teknik direktörü olmak istiyorum. Fatih Terim, 'Beni bir tek sen geçebilirsin' dedi. Benim için bir hayali canlandırdı." diye konuştu.

"GÜÇ ZEHİRLENMESİ GEÇİRDİM"

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Arda Turan, "Fatih Terim ile aranız nasıl düzeldi?" sorusuna, "Baba ile oğul arasında olur. Barcelona falan güç zehirlenmesi geçirdim. Elini öptüm, özür diledim." şeklinde cevap verdi.

"AYRILIK ŞEKLİNDEN RAHATSIZIM"

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Fatih Terim'in takımdan ayrılmasını değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Galatasaray bir dönüşüme gidecekse bu, Fatih Terim ile olmalıydı. Fatih Terim, oradaki her çocuğun hocasından önce babasıdır. Gidişi, hepimiz için hüzünlüydü. Daha farklı olmalıydı ama hayırlısı böyleymiş. Rahatsız mıyım, evet rahatsızım. Bir değişim var, çok zordu. Gençleştiriyoruz takımı. Bu plana biraz daha sadık kalabilirdik." dedi.

"FENERBAHÇELİLER KIZMASIN..."

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Fatih Terim için çıkan başkanlık iddiaları için konuşan Turan, "Fatih Terim'i sahadan uzaklaştırmak Fenerli projesidir. Fenerbahçeliler kızmasın, şaka yapıyorum. Bir gün ben teknik direktör olursam, Fatih Terim bizim başımız olsun çok isterim." diye konuştu.

"KAYNAKLAR İYİ KULLANILMALI"

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Galatasaray'ın yeni yönetimi hakkında konuşan Arda Turan, "Galatasaray, kaynaklarını iyi kullanmalı. Erden Timur... Dursun Başkan'a inanıyorum ve çok seviyorum. Çok kibar bir insan." dedi.

"ÜZÜNTÜMÜ ANLATAMAM"

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Bartuğ Elmaz'ın Marsilya transferini değerlendiren deneyimli isim, "Bartuğ, Marsilya'ya gitti. Üzüntümü sana anlatamam. Çok büyük hayaller kuruyordum onunla ilgili ama beceremedik." şeklinde konuştu.

"OKAN BURUK'UN EMRİNDEYİZ"

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Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Okan Buruk'a destek olacağını vurgulayan Turan, "Okan Buruk'un çok başarılı olacağına inanıyorum. Dualarımız onunla. İçten, gönülden Galatasaraylıdır. Allah gönlüne göre versin. Sonuna kadar yanındayız. Fırsat buldukça her maça gideceğim, emrindeyiz." ifadelerini kullandı.


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Fatih Terim Okan Buruk Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Atlético Madrid Arda Turan
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