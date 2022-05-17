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Son dakika: Arda Turan, maç sonunda çok konuşulacak bir paylaşım yaptı! "Bir müsaade edin!"

17.05.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u ağırladı. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmadan Galatasaray, 3-2'lik galibiyetle ayrılırken iç sahada son maçına çıkacağı öne sürülen Arda Turan'ın kadroya alınmaması büyük tepki çekmişti. Turan'dan maç sonunda bir paylaşım geldi...

Son dakika: Arda Turan, maç sonunda çok konuşulacak bir paylaşım yaptı! "Bir müsaade edin!"
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da kadroda yer almayan Arda Turan, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

"SADECE GALATASARAYLI GİBİ UYUMAK İSTİYORUM"

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Arda Turan Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımda, "Yok kardeşim ben 13 milyon euro kazandırmadım... Ben seni 16 dakika bekletmedim.. Ben seni play-off'a bırakmadım, ben seni 2008'de senden 3 kat fazla bütçeyle yeni stadı varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim.. Hatırlamaman normal Twitter, Instagram o kadar aktif değildi.. Ben Galatasaray'ı sevdim... [Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim sen?] Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin..." ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor Arda Turan Instagram son dakika haberi
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