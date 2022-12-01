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Son dakika: Arjantin, Polonya'yı sürklase etti! Lionel Messi'nin son 16 turundaki rakibi de belli oldu...

01.12.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. C Grubu'nun son maçında Arjantin ile Polonya karşı karşıya geldi. Her iki takımın da gruptan çıkmak için kazanması gereken karşılaşmada büyük bir tempo yaşandı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakada Arjantin, adeta tek kale oynadı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak grubunu lider bitirdi. Averajla Meksika'nın üstünde yer alan Polonya ise Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı.

Son dakika: Arjantin, Polonya'yı sürklase etti! Lionel Messi'nin son 16 turundaki rakibi de belli oldu...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ederken, sürpriz gelişmeler de beraberinde geliyor. C Grubu'nun son maçında Arjantin ile Polonya karşı karşıya geldi. Stadium 974'te oynanan ve Lionel Messi'nin bir penaltı kaçırdığı müsabakada kazanan Arjantin oldu.

Tangocular, rakibine büyük bir üstünlük kurduğu karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Mac Allister ve 67. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

LİDER: ARJANTİN! RAKİBİ İSE...

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Bu skorun ardından Arjantin, puanını 6'ya yükseltti ve liderlik koltuğunda yer alarak son 16 turuna kaldı. 4 puanda kalan Polonya ise grubu ikinci sırada bitirdi. Arjantin'in son 16 turundaki rakibi ise Avustralya oldu.

AVERAJ, POLONYA'YI SON 16'YA ATTI

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C Grubu'da 3. sırada yer alan Meksika ile puanı aynı olan Polonya, +1 gol averajıyla grubu 2. sırada bitirerek son 16 turuna adını yazdırdı.

MESSI PENALTI KAÇIRDI

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Karşılaşmanın 38. dakikasında gelişen Arjantin atağında Lionel Messi, kaleci Wojciech Szczesny'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Danny Makkelie pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Messi, kaleci Szczesny'i geçemedi ve meşin yuvarlak kornere gitti.

İKİNCİ YARI BAŞLADI, GOL GELDİ

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Mücadelede ikinci yarının başlamasıyla birlikte gol de geldi. Henüz 46. dakikada sağ kanattan gelişen Arjantin atağında Molina'nın yerden sert bir şekilde ceza sahası içine gönderdiği topa Alexis Mac Allister harika bir tek vuruş yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

JULIAN ALVAREZ ÇOK KLAS

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Müsabakanın 67. dakikasında rakip yarı alanda boşluk arayan Arjantin'de Fernandez, ceza sahası içinde bulunan Julian Alvarez'i gördü. Yıldız futbolcu, kalecinin uzanamayacağı köşeye yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı ve Arjantin'i rahatlattı. Maçta başka gol olmadı ve Arjantin, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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