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Son dakika: Aston Villa, Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Victor Nelsson için büyük transfer savaşı...

29.04.2022 02:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, sezona 'Gençlik Projesi' kapsamında birçok yeni transfer yaparak başlamıştı. Ancak daha sonrasında gelen kötü sonuçlarla birlikte teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı. Yapılan transferlerin ortaya koyduğu performans taraftarları ve yönetimi üzerken, aradan sıyrılan bir isim oldukça dikkat çekmişti. Victor Nelsson, sezon başından itibaren ortaya koyduğu oyunla scoutlar'ın listelerinin tepesinde yer alan oyunculardan olmuştu.

Son dakika: Aston Villa, Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Victor Nelsson için büyük transfer savaşı...
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda taraftarlarının beklentilerini karşılayamayan Galatasaray'da oyuncuların performansı büyük tepki çekmişti. Sezon başında yapılan transferlerden istediği verimi alamayan sarı - kırmızılılarda Victor Nelsson, kendisini diğer isimlerden ayıran oyunu ortaya koyarak Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.

MYNET - DIŞ HABERLER

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın teknik direktörü Steven Gerrard, transferde gözünü Galatasaray'a dikti.

GERRARD GÖZLEMCİ GÖNDERDİ

gerrard

İngiliz basınının haberine göre; gelecek sezona iddialı şekilde girmek isteyen Villa'nın patronu, mayıs ayının başında Nef Stadyumu'na gözlemci gönderdi.

TAM NOT ALDI

VICTOR NELSSON

Haberde; önceliği stoper pozisyonuna veren Gerrard'ın gözlemcilerinin Galatasaraylı Victor Nelsson için tam not verdiği yazıldı.

TRANSFER SAVAŞI

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Milan ve Fiorentina'nın da ilgisinin olduğu belirtilen Danimarkalı savunma oyuncusu için dev bir transfer savaşı yaşanacağı aktarıldı.

BARCELONA MAÇINDA BÜYÜLEDİ

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Özellikle Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile oynadığı maçlardaki performansının Aston Villa tarafından büyük beğeni topladığı ifade edildi.

CİDDİ TEKLİF BEKLENİYOR

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Son olarak Galatasaray'ın Nelsson için 'ciddi bir teklif' beklediği belirtildi.

Bu sezon sarı - kırmızı formayla 41 resmi maça çıkan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, 1 gol kaydetti.

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transfer Galatasaray Futbol Kulübü Aston Villa Victor Nelsson
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