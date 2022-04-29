Son dakika: Aston Villa, Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Victor Nelsson için büyük transfer savaşı...

Son dakika haberleri: Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda taraftarlarının beklentilerini karşılayamayan Galatasaray'da oyuncuların performansı büyük tepki çekmişti. Sezon başında yapılan transferlerden istediği verimi alamayan sarı - kırmızılılarda Victor Nelsson, kendisini diğer isimlerden ayıran oyunu ortaya koyarak Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.
MYNET - DIŞ HABERLER
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın teknik direktörü Steven Gerrard, transferde gözünü Galatasaray'a dikti.
İngiliz basınının haberine göre; gelecek sezona iddialı şekilde girmek isteyen Villa'nın patronu, mayıs ayının başında Nef Stadyumu'na gözlemci gönderdi.
Haberde; önceliği stoper pozisyonuna veren Gerrard'ın gözlemcilerinin Galatasaraylı Victor Nelsson için tam not verdiği yazıldı.
Milan ve Fiorentina'nın da ilgisinin olduğu belirtilen Danimarkalı savunma oyuncusu için dev bir transfer savaşı yaşanacağı aktarıldı.
Özellikle Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile oynadığı maçlardaki performansının Aston Villa tarafından büyük beğeni topladığı ifade edildi.
Son olarak Galatasaray'ın Nelsson için 'ciddi bir teklif' beklediği belirtildi.
Bu sezon sarı - kırmızı formayla 41 resmi maça çıkan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, 1 gol kaydetti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum