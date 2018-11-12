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Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 12.11.2018 14:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Atiker Konyaspor, sezon başında takımın başına getirdiği teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı.

Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı

Atiker Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yapmış olduğu toplantı sonrasında görülen lüzum üzerine kendisi ile devam etmeme kararı almıştır" denildi.

Süper Lig'in 12 haftası geride kalırken yeşil beyazlılar Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.

Süper Lig'de sezon başından bu yana görevine son verilen hocalar

Safet Susic - Akhisarspor
İbrahim Üzülmez - Çaykur Rizespor
Mehmet Altıparmak - Erzurumspor
Phillip Cocu - Fenerbahçe
Tamer Tuna - Sivasspor
Kemal Özdeş - Kasımpaşa
Hamza Hamzaoğlu - Antalyaspor

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Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyaspor Rıza Çalımbay

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Takım
O
Av
P
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Gönderilmesi isabet olmuş. Son maçı kazandıkları için bir süre daha kalır sanıyordum ama takım olmadık puanlar kaybetti. Yanlış kadro seçimleri yapıyor devamlı.
neden, galibiyet aldığınız için mi?
bi umut belki şenol diye sevindim.
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