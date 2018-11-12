Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı

Atiker Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yapmış olduğu toplantı sonrasında görülen lüzum üzerine kendisi ile devam etmeme kararı almıştır" denildi.

Süper Lig'in 12 haftası geride kalırken yeşil beyazlılar Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.

Süper Lig'de sezon başından bu yana görevine son verilen hocalar

Safet Susic - Akhisarspor

İbrahim Üzülmez - Çaykur Rizespor

Mehmet Altıparmak - Erzurumspor

Phillip Cocu - Fenerbahçe

Tamer Tuna - Sivasspor

Kemal Özdeş - Kasımpaşa

Hamza Hamzaoğlu - Antalyaspor

