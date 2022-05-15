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Son dakika: Atletico Madrid, Luis Suarez'in ayrılığını duyurdu! Fenerbahçe taraftarı heyecanlandı...

15.05.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yakaladığı büyük çıkışla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar başlamıştı. Sarı - lacivertlilerin gündemine aldığı iddia edilen Luis Suarez için flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Atletico Madrid, Luis Suarez'in ayrılığını duyurdu! Fenerbahçe taraftarı heyecanlandı...
Luis Suarez

Luis Suarez

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Son dakika haberleri: İspanya La Liga devi Atletico Madrid, yıldız futbolcu Luiz Suarez'in gelecek sezonda takımda olmayacağını açıkladı.

TARAFTARA VEDA EDECEK

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Atletico Madrid'de 2 sezondur forma giyen 35 yaşındaki Luis Suarez, pazar günü oynanacak Sevilla maçında son kez Metropolitano Stadı'na çıkarak taraftarına veda edecek.

ÖZEL PLAKET VERİLECEK

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Ayrıca İspanyol ekibinin daha önce Radamel Falcao'ya da verilen özel bir plaketi, düzenlenecek törenle Suarez'e takdim edeceği ifade edildi.

FENERBAHÇE TARAFTARI HEYECANLANDI

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Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni sezonda Atletico Madrid'de forma giymeyecek olan Luis Suarez için harekete geçtiği ve oyuncunun menajeriyle görüştüğü iddia edilmişti.

Suarez'in Atletico'dan ayrılığı sonrasında sarı - lacivertli taraftarlar, sosyal medyada transfer için heyecanlandıklarını dile getirdiler.

81 MAÇTA 34 GOL

İki sezon önce Barcelona'dan transfer edilen Luis Suarez, Atletico Madrid formasını 81 maçta giydi ve 34 gol kaydetti.

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