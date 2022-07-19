Son dakika: Avrupa basını ne olduğunu anlamadı! Florian Grillitsch sonrası şaşkınlık! "Galatasaray bu transferi nasıl yaptı?"

Son dakika haberleri: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, transfer çalışmaları da hummalı bir şekilde sürüyordu. Şu ana kadar kadrosuna Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı, Altay'dan Kazımcan Karataş ve Porto'dan Sergio Oliveira'yı katan Aslan, hamlelerine devam ederek 3 oyuncu ile daha prensip anlaşmasına varmıştı.

Galatasaray geçtiğimiz günlerde sürpriz hamlelere imza atarak Lyon'dan Leo Dubois, Benfica'dan Haris Seferovic ve bonservisi elinde olan Florian Grillitsch ile anlaşmaya varmıştı.

AVRUPA ŞAŞIRDI

Avrupa basını, sarı - kırmızılıların Florian Grillitsch ile anlaşmasının ardından adeta şaşkına döndü. Son olarak Hoffenheim'da forma giyen ve piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Avusturyalı futbolcunun ismi, Avrupa'nın birçok önemli takımıyla anılıyordu.

ARSENAL, NEWCASTLE, ROMA, FIORENTINA

İngiliz basınında İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal ve Newcastle United'ın Grillitsch ile ilgilendiği aktarılmıştı. İtalyan basını ise yıldız futbolcuyu Roma ve Fiorentina'nın istediğini yazmıştı.

BABASININ TALEPLERİ ÇIKMAZA SÜRÜKLEDİ

Avrupa basınında yayın yapan birçok gazetenin geçtiği bilgilere göre; Grillitsch'in aynı zamanda menajerliğini yapan babasının yüksek taleplerinin ardından gerçekleştirilen görüşmelerden sonuç çıkmadı.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Galatasaray Yönetimi'nin uzun uğraşlar sonrasında hem Avusturyalı yıldız hem babasını ikna ederek bu transferi bitirmesi, çok büyük yankı uyandırdı. Özellikle İtalyan basını, İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın Grillitsch'i ciddi şekilde istediğini ve gelinen durumun hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Ayrıca Galatasaray'ın bu transferi bitirerek büyük bir iş yaptığının altı çizilirken, "Galatasaray bu transferi nasıl gerçekleştirdi? Adeta devlerin arasından çekti aldı." ifadeleri kullanıldı.



