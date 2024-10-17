MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Son dakika: Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti! Menajerinden açıklama: 'Şeker, kalp, tansiyon hepsi var'

Son dakika: Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti! Menajerinden açıklama: 'Şeker, kalp, tansiyon hepsi var'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
17.10.2024 20:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Avrupa Yakası dizisindeki Kubilay Peynircioğlu rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Çelik'in evinde ölü bulunduğu bildirildi. Çelik'in menajeri Rasim Özcan "Neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Şeker, kalp, tansiyon hepsi var" dedi.

Son dakika: Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti! Menajerinden açıklama: 'Şeker, kalp, tansiyon hepsi var'

Bir Demet Tiyatro ile başladığı oyunculuk kariyerinde Seksenler, G.O.R.A ve Organize İşler gibi pek çok yapımda rol alan, en çok da Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı rolüyle hafızalara kazınan Vural Çelik hayatını kaybetti.

kubilay3

ACI HABERİ BİROL GÜVEN DUYURDU

Acı haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü, yönetmen ve yapımcı Birol Güven duyurdu. Güven paylaşımında "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

"ŞEKER, KALP, TANSİYON HEPSİ VAR"

Çelik'in menajeri Rasim Özcan ''Henüz yeni öldü, ölüm haberi doğru fakat neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Hastanedeydi. Şeker, kalp tansiyon hepsi var" ifadelerini kullandı.

Çelik, 2 gün önce paylamış, sosyal medyada gündem oldu Çelik, 2 gün önce paylamış, sosyal medyada gündem oldu
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Avrupa yakası
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yusuf Tekin imzaladı! 81 il valiliğine 'ders saatleri' genelgesi

Bakan Yusuf Tekin imzaladı! 81 il valiliğine 'ders saatleri' genelgesi

İrfan Can Kahveci kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray pusuda bekliyordu...

İrfan Can Kahveci kararını verdi! Beşiktaş ve Galatasaray pusuda bekliyordu...

Down sendromlu çocuğun ağzını koli bandı ile kapatmışlardı! Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti

Down sendromlu çocuğun ağzını koli bandı ile kapatmışlardı! Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti

İBB Meclisindeki LGBT tartışması ortalığı karıştırdı!

İBB Meclisindeki LGBT tartışması ortalığı karıştırdı!

Rojin'in ölümüyle ilgili babadan çarpıcı sözler! 'Vahşete kurban gitti'

Rojin'in ölümüyle ilgili babadan çarpıcı sözler! 'Vahşete kurban gitti'

İYİ Parti'den ilk 4 madde için kanun teklifi! Değişiklik talep edenlerin 5 yıldan 20 yıla kadar cezalandırılması istendi

İYİ Parti'den ilk 4 madde için kanun teklifi! Değişiklik talep edenlerin 5 yıldan 20 yıla kadar cezalandırılması istendi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.