Son dakika: Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti! Menajerinden açıklama: 'Şeker, kalp, tansiyon hepsi var'

Bir Demet Tiyatro ile başladığı oyunculuk kariyerinde Seksenler, G.O.R.A ve Organize İşler gibi pek çok yapımda rol alan, en çok da Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı rolüyle hafızalara kazınan Vural Çelik hayatını kaybetti.

ACI HABERİ BİROL GÜVEN DUYURDU

Acı haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü, yönetmen ve yapımcı Birol Güven duyurdu. Güven paylaşımında "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm pic.twitter.com/2rqgJKCz9v — Birol Güven (@birolguven) October 17, 2024

"ŞEKER, KALP, TANSİYON HEPSİ VAR"

Çelik'in menajeri Rasim Özcan ''Henüz yeni öldü, ölüm haberi doğru fakat neden öldüğüyle ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Hastanedeydi. Şeker, kalp tansiyon hepsi var" ifadelerini kullandı.