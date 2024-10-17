Vural Çelik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! 2 gün önce paylamış, sosyal medyada gündem oldu

Avrupa Yakası dizisiyle hafızalarımıza 'Kubilay' rolüyle kazınan Vural Çelik hayatını kaybetti. Haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medya hesabından duyurdu. Güven, paylaşımında "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi sonrasında Çelik'in 2 gün önce sosyal medyadan yaptığı açıklama gündem oldu.

Hastanelere çok sık geldiğinden dert yanan Çelik, şunları ifade etti:

"Ah, şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim, şimdiye kadar Range Over'ım yatım, katım, villam olurdu."