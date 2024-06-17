SON DAKİKA: Avusturya kendi kalesine attı, Fransa tek golle kazandı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubunda turnuvanın favorilerinden Fransa Avusturya ile karşı karşıya geldi.
Tek golün atıldığı mücadelede Fransa rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
38'inci dakikada Fransa'da Kylian Mbappe sağ kanatta Dembele'den pasını aldı. Kylian Mbappe rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası son çizgide topu içeri çevirdi. Wöber'in ters vuruşunda top ağlarla buluştu.
Oyunun son bölümünde kafa vuruşuna yükselen Mbappe, rakibi ile çarpışması sonrası burnuna aldığı darbe sonucu oyuna devam edemedi.