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SON DAKİKA: Avusturya kendi kalesine attı, Fransa tek golle kazandı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.06.2024 23:58
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Son dakika... EURO 2024 Avrupa Şampiyonası ilk hafta maçlarında Fransa Avusturya ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Fransızlar'ın tek farklı üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Avusturya kendi kalesine attı, Fransa tek golle kazandı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubunda turnuvanın favorilerinden Fransa Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Tek golün atıldığı mücadelede Fransa rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

KENDİ KALESİNE ATTI

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38'inci dakikada Fransa'da Kylian Mbappe sağ kanatta Dembele'den pasını aldı. Kylian Mbappe rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası son çizgide topu içeri çevirdi. Wöber'in ters vuruşunda top ağlarla buluştu.

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MBAPPE DEVAM EDEMEDİ

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Oyunun son bölümünde kafa vuruşuna yükselen Mbappe, rakibi ile çarpışması sonrası burnuna aldığı darbe sonucu oyuna devam edemedi.

Euro 2024 Canlı Skor


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