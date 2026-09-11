SON DAKİKA: Aziz Yıldırım ile görüşmüştü! İsmail Kartal antrenmana çıkmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Roma ile oynanan karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıklayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmenin ardından görevinde kaldı. İki isim arasında gerçekleştirilen yüz yüze toplantıda yaşanan sorunların ele alındığı ve teknik direktörün geleceğine ilişkin soru işaretlerinin giderildiği öğrenilmişti.

DEVAM EDECEK DENİYORDU

Fenerbahçe yönetiminin İsmail Kartal’ın görevine devam etmesi yönündeki kararlı tavrı sonuç verdi. Tecrübeli teknik adam, yapılan görüşmenin ardından takımın başında kalmayı kabul ettiği 65 yaşındaki çalıştırıcının herhangi bir zaman kaybetmeden bugün yapılacak antrenmana katılacağı belirtilmişti.

ANTRENMANA ÇIKMADI

İsmail Kartal, bu görüşmenin ardından saat 12.00'deki takım antrenmanına katılmadı.

TELEFONLARINI KAPATTI

Öte yandan edinilen bilgiye göre İsmail Kartal'ın telefonlarını kapattığı ve kendisine ulaşılamadığı da gelen bilgiler arasında.

OĞUZ ÇETİN, GÖRÜŞMEYE GİTTİ

Saat 12.00 sularında Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin de Samandıra'dan ayrıldı. Oğuz Çetin, İsmail Kartal ile görüşmeye gitti.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, İsmail Kartal’ın istifasından maç sonrasında haberdar olduğunu belirterek yaşanan sürece ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu. Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor.

Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'ta bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok!”