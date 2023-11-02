EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. SON DAKİKA | Bakan Tekin duyurdu! 2024 LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu

SON DAKİKA | Bakan Tekin duyurdu! 2024 LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu

02.11.2023 09:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

SON DAKİKA | Bakan Tekin duyurdu! 2024 LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA muhabirine LGS merkezi sınav takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çocukların, 2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da karnelerini alarak tamamlayacaklarını belirten Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi.

"SORU SAYISI VE SORU ŞEKLİYLE BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Bu doğrultuda 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullarda müfredat değişiyor! Okullarda müfredat değişiyor!
MEB duyurdu! Sınav tarihleri değiştiMEB duyurdu! Sınav tarihleri değişti
İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor?İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor?
Anahtar Kelimeler:
lgs

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.