Son dakika: Balotelli ve Haaland'ın menajeri Mino Raiola'nın öldüğü iddia edildi! İstanbul'a da gelmişti... Mino Raiola kimdir?

İtalya'dan gelen son dakika haberine göre dünyanın en ünlü menajerlerinden Mino Raiola'nın hayatını kaybettiği ifade edildi. Raiola, Adana Demirspor forması giyen Balotelli'nin Dortmund takımında oynayan Haaland'ın ve PSG'nin İtalyan kalecisi Donnarumma'nın menajerliğini yapıyordu.

Ünlü menajer, 12 Ocak günü hastaneye kaldırılmış ancak yapılan açıklamada bu durumun rutin kontroller olduğu belirtilmişti.

İtalyan basınının haberine göre; 54 yaşındaki Raiola, akciğerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

???? Mino Raiola'nın menajerliğini yaptığı bazı isimler;



???????? Mario Balotelli

???????? Matthijs de Ligt

???????? Gianluigi Donnarumma

???????? Erling Haaland

???????? Zlatan Ibrahimović

???????? Romelu Lukaku

???????? Blaise Matuidi

???????? Paul Pogba

???????? Marco Verratti pic.twitter.com/fsGRyZu7s8 — Mynet Spor (@mynetspor) April 28, 2022

TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Mino Raiola, Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a transferi için Türkiye'ye gelerek başkan Murat Sancak ile görüşmüştü. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Balotelli, Adana Demirspor'a imzayı atmıştı.



