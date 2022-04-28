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  4. Son dakika: Balotelli ve Haaland'ın menajeri Mino Raiola'nın öldüğü iddia edildi! İstanbul'a da gelmişti... Mino Raiola kimdir?

Son dakika: Balotelli ve Haaland'ın menajeri Mino Raiola'nın öldüğü iddia edildi! İstanbul'a da gelmişti... Mino Raiola kimdir?

28.04.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İtalyan basınında çıkan haberlere göre Mario Balotelli, Haaland, Donnarumma gibi isimlerin menajerliğini yapan Mino Raiola hayatını kaybetti! Tancredi Palmeri'nin duyurduğu bilgiye Raiola öldü! Raiola neden öldü? Akciğerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle hayatını kaybeden Raiola, Balotelli transferi için Türkiye'ye gelmişti.

Son dakika: Balotelli ve Haaland'ın menajeri Mino Raiola'nın öldüğü iddia edildi! İstanbul'a da gelmişti... Mino Raiola kimdir?

İtalya'dan gelen son dakika haberine göre dünyanın en ünlü menajerlerinden Mino Raiola'nın hayatını kaybettiği ifade edildi. Raiola, Adana Demirspor forması giyen Balotelli'nin Dortmund takımında oynayan Haaland'ın ve PSG'nin İtalyan kalecisi Donnarumma'nın menajerliğini yapıyordu.

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Ünlü menajer, 12 Ocak günü hastaneye kaldırılmış ancak yapılan açıklamada bu durumun rutin kontroller olduğu belirtilmişti.

İtalyan basınının haberine göre; 54 yaşındaki Raiola, akciğerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Mino Raiola, Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a transferi için Türkiye'ye gelerek başkan Murat Sancak ile görüşmüştü. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Balotelli, Adana Demirspor'a imzayı atmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Mario Balotelli
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