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Son dakika: Barcelona-Galatasaray maçı öncesi taraftarlara uyarı!

10.03.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-Kırmızılılar Barcelona - Galatasaray maçı öncesi taraftarı uyaran bir mesaj paylaştı.

Son dakika: Barcelona-Galatasaray maçı öncesi taraftarlara uyarı!

Son dakika Galatasaray 'dan açıklama... Sarı-Kırmızılılar Barcelona - Galatasaray maçı öncesi taraftarı uyaran ve bilgilendiren bir açıklama yaptı.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Galatasarayımızın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında bu akşam Barcelona ile deplasmanda oynayacağı maça gidecek olan taraftarımız için Camp Nou Stadyumu’nun kapıları saat 19.30’da açılacaktır.

Metro hattını kullanacak taraftarımızın stada girişte sorun yaşamamaları adına PALAU REIAL istasyonunu kullanmaları gerekmektedir. LES CORTS istasyonu Galatasaray taraftarına kapalı olacaktır.

Yasaklı madde ile gelen taraftarlar içeri alınmayacaktır. Tüm seyircilerin maske takması gerekmektedir."


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Barcelona-Galatasaray maçı öncesi büyük sürpriz!Barcelona-Galatasaray maçı öncesi büyük sürpriz!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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