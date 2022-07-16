Son dakika: Barcelona Teknik Direktörü Xavi, ABD uçağına alınmadı! Büyük kriz çıktı...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonu kupasız kapatan ve bu sezona 'mutlak şampiyonluk' hedefiyle girecek olan Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, hazırlık kampı için takımla beraber ABD'ye gitmek isterken büyük bir şok yaşadı.

UÇAĞA ALMADILAR

Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek için yola çıkan takımda teknik direktör Xavi, uçağa alınmadı.

GİRİŞ YASAĞININ SEBEBİ...

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Xavi'ye yönelik giriş yasağının nedeni olarak İran'ın başkenti Tahran'a üç kez giriş yapmış olması gösterildi.

İRAN MÜHRÜ PROBLEM OLUYOR

Pasaportunda İran mührü bulunan kişiler, zaman zaman ABD'ye girerken problem yaşıyor.

ÖZEL İZİNLE TAKIMA KATILACAK

Ülkeye giriş izni verilmeyen Xavi, ancak özel izinle takımının başında yer alabilecek.



