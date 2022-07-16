Son dakika: Barcelona Teknik Direktörü Xavi, ABD uçağına alınmadı! Büyük kriz çıktı...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonu kupasız kapatan ve bu sezona 'mutlak şampiyonluk' hedefiyle girecek olan Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, hazırlık kampı için takımla beraber ABD'ye gitmek isterken büyük bir şok yaşadı.
Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek için yola çıkan takımda teknik direktör Xavi, uçağa alınmadı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Xavi'ye yönelik giriş yasağının nedeni olarak İran'ın başkenti Tahran'a üç kez giriş yapmış olması gösterildi.
Pasaportunda İran mührü bulunan kişiler, zaman zaman ABD'ye girerken problem yaşıyor.
Ülkeye giriş izni verilmeyen Xavi, ancak özel izinle takımının başında yer alabilecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum