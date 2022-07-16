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  4. Son dakika: Barcelona Teknik Direktörü Xavi, ABD uçağına alınmadı! Büyük kriz çıktı...

Son dakika: Barcelona Teknik Direktörü Xavi, ABD uçağına alınmadı! Büyük kriz çıktı...

16.07.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Barcelona'da geçtiğimiz sezon takımın başına getirilen Xavi Hernandez, büyük bir şok yaşadı. Yeni sezon hazırlıkları için ABD'ye kampa giden La Liga devinde teknik direktör Xavi Hernandez'i uçağa almadılar. İspanyol çalıştırıcının Amerika Birleşik Devletleri'ne alınmama sebebi ise ortaya çıktı. Yaşanan krizin nasıl çözüleceği ise belli oldu...

Son dakika: Barcelona Teknik Direktörü Xavi, ABD uçağına alınmadı! Büyük kriz çıktı...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonu kupasız kapatan ve bu sezona 'mutlak şampiyonluk' hedefiyle girecek olan Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, hazırlık kampı için takımla beraber ABD'ye gitmek isterken büyük bir şok yaşadı.

UÇAĞA ALMADILAR

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Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek için yola çıkan takımda teknik direktör Xavi, uçağa alınmadı.

GİRİŞ YASAĞININ SEBEBİ...

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İspanyol basınında yer alan haberlere göre Xavi'ye yönelik giriş yasağının nedeni olarak İran'ın başkenti Tahran'a üç kez giriş yapmış olması gösterildi.

İRAN MÜHRÜ PROBLEM OLUYOR

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Pasaportunda İran mührü bulunan kişiler, zaman zaman ABD'ye girerken problem yaşıyor.

ÖZEL İZİNLE TAKIMA KATILACAK

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Ülkeye giriş izni verilmeyen Xavi, ancak özel izinle takımının başında yer alabilecek.


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abd barcelona son dakika haberleri
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