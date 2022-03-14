Son dakika: Barcelona titriyor! Kerem Aktürkoğlu, İspanya'da manşetlerde...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Beşiktaş'ı sahadan tek başına silen Kerem Aktürkoğlu sadece Türkiye'de değil Avrupa basınında da konuşulmaya devam ediyor. Yıldız oyuncunun performansı sonrası Barcelonalı taraftarları korku sardı. İspanya'nın en çok okunan gazetelerinden Marca, Kerem Aktürkoğlu'nu öve öve bitiremedi. "Kerem 'Potter' Aktürkoğlu, Barça'yı şimdiden tehdit ediyor'' başlığı atan gazetede taraftarların korktuğu yazıldı.

BARCELONA TARAFTARINI KORKU SARDI

İspanya'nın gündeminde Kerem Aktürkoğlu var... UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona sert kayaya çarptı. Galatasaray kurası sonrası büyük sevinç yaşayan ve sarı-kırmızılı takımı kolay bir şekilde geçeceğini düşünen Xavi'yi korku sardı. İspanya'nın en çok okunan gazetelerinden biri olan Marca bu olayı konu aldı.

BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI PAYLAŞIM YAPTILAR

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın ardından paylaşımda bulunan Marca gazetesi, Kerem Aktürkoğlu'nu Harry Potter gol sevinciyle andı. Barcelona maçında iyi bir performans ortaya koymasını beklediği yazan gazete, "Kerem 'Potter' Aktürkoğlu, Barça'yı şimdiden tehdit ediyor'' başlığını attı.

