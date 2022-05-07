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Son dakika: Barış Alper Yılmaz, Galatasaray taraftarını çıldırttı! 90+4. dakikada o an...

07.05.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında sarı - kırmızılı takımın yakaladığı pozisyonda Barış Alper Yılmaz, kale ağzından çektiği şutu direğe takılınca Galatasaray taraftarları sosyal medyada çılgına döndü.

Son dakika: Barış Alper Yılmaz, Galatasaray taraftarını çıldırttı! 90+4. dakikada o an...
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına çıktı.

Karşılıklı pozisyonların yaşandığı ve 32 şutun çekildiği mücadele, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında yaşanan bir pozisyonda ise heyecan tavan yaptı.

POZİSYON NASIL OLDU?

Başakşehir savunmasının yaptığı üst üste hatalar sonrasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Erick Pulgar, kaleyi yokladı.

Volkan Babacan'ın güçlükle çeldiği top kale ağzına doğru yöneldi.

Pozisyonu takip eden Barış Alper Yılmaz, son anda vuruşunu yaptı ancak top, direkten dışarı gitti. Yılmaz, pozisyon sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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