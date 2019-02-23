SON DAKİKA Başakşehir - Bursaspor maçı tatil edildi

Başakşehir-Bursaspor maçı tatil edildi... Süper Lig'in 23. haftasındaki Başakşehir-Bursaspor maçında hakem Halis Özkahya 5. dakikada yoğun kar yağışı ve görüş açısının düşmesi nedeniyle oyunu durdurdu ve soyunma odasına gitti.

Hakem Özkahya, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından maçı tatil etti. Maçın yarın hava şartlarının elverişli olması halinde aynı saatlerde kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: HAVA ŞARTLARININ YARIN DAHA İYİ OLACAĞI SÖYLENMİŞ

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada "Zemindeki kardan dolayı değil, hakem ve kalecilerin görüş mesafesinde sıkıntı yaşadığı için erteleme kararı verildi. Yarın öğleden sonra hava şartlarının daha iyi olacağı söylenmiş" ifadelerini kullandı.



