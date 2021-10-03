SON DAKİKA! Başakşehir, Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlandığını açıkladı

Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasının ardından yönetim, Emre Belözoğlu göreve getirildi.

Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

RIDVAN DİLMEN AÇIKLAMIŞTI

Konuyla ilgili usta yorumcu Rıdvan Dilmen, twitter hesabından bir tweet atarak Başakşehir'in yeni teknik direktörünün Emre Belözoğlu olduğunu kulüpten önce açıkladı.

Dilmen,"Emre Belözoğlu’na Medipol Başakşehir’de başarılar dilerim. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe 'de geçen sezon sportif direktörlük ve teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu, sezon başında sarı lacivertlilerle yollarını ayırmıştı.



