Son dakika: Başakşehir - Galatasaray maçı öncesinde dikkat çeken an! Burak Elmas, Göksel Gümüşdağ ve Fırat Aydınus...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.
Merkez Hakem Kurulu'nun Ferhat Gündoğdu döneminde liste dışı bıraktığı Fırat Aydınus yeni başkan Sabri Çelik ile birlikte geri döndü.
Aydınus, 85 gün sonra Başakşehir - Galatasaray maçıyla sahalara dönüş yaptı.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas, karşılaşma öncesinde düdüğüne kavuşan Fırat Aydınus'a çiçek verdi ve başarılar diledi.
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