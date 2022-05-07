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Son dakika: Başakşehir - Galatasaray maçı öncesinde dikkat çeken an! Burak Elmas, Göksel Gümüşdağ ve Fırat Aydınus...

07.05.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Başakşehir ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas, düdüğüne kavuşan Fırat Aydınus'a çiçek verdiler. O anlar kameralara böyle yansıdı...

Son dakika: Başakşehir - Galatasaray maçı öncesinde dikkat çeken an! Burak Elmas, Göksel Gümüşdağ ve Fırat Aydınus...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

Merkez Hakem Kurulu'nun Ferhat Gündoğdu döneminde liste dışı bıraktığı Fırat Aydınus yeni başkan Sabri Çelik ile birlikte geri döndü.

85 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

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Aydınus, 85 gün sonra Başakşehir - Galatasaray maçıyla sahalara dönüş yaptı.

BAŞKANLARDAN AYDINUS'A ÇİÇEK

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas, karşılaşma öncesinde düdüğüne kavuşan Fırat Aydınus'a çiçek verdi ve başarılar diledi.

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