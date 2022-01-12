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SON DAKİKA: Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi

12.01.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'deki Başakşehir - Konyaspor mücadelesi Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi. TFF yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA: Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir.

Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Konyaspor
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