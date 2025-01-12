Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan olay yaratan MHK sözleri: "Güvenilirliğini tamamen kaybetmiştir!"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Karşılaşma Sarı-Kırmızılılar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken bu sonuçla Galatasaray puan farkını maç fazlasıyla 11'e yükseltti. Başakşehir ise kendi evinde ilk mağlubiyetini almış oldu.

Karşılaşmanın ardından Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ kameraların karşısına geçerken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Göksel Gümüşdağ'ın o sözleri;

"MHK GÜVENİLİRLİĞİNİ KAYBETMİŞTİR!"

MHK'nın bütün güvenirliğini kaybettiğinin altını çizen Göksel Gümüşdağ, "Kupa maçında Ali Şansalan çok kötü yönetim. VAR'sız Ali Şansalan'ı herkes gördü. Crespo'nun yüzde yüz kırmızı kart ve penaltı pozisyonunu görmedi. Bir başka oyuncunun, bir başka pozisyonu için TFF sitesinden açıklama yapan MHK Başkanı, özellikle bu pozisyon için soruşturma başlatacağız diyen, televizyon televizyon gezen MHK Başkanı, bizim pozisyonumuza sessiz. Her kulübe göre farklı bir uygulama. Bence MHK, güvenilirliğini tamamen kaybetmiştir." sözlerini sarfetti.

"ENDİŞEMİZ VAR"

VAR'a gelecek yabancı hakem konusunda endişesine açıklayan Gümüşdağ, "Yabancı VAR'a evet dedik ama... Endişemiz şu: Sürekli maç verilen nitelikli hakemlerin getirilmesinde zorlanacaklarını düşünüyorum. Nitelikli hakemleri istediğimizi söyledik. Yoksa yabancı VAR fayda vermez, zarar getirir. Bu yabancı VAR kararını, bu MHK'yi burada tutmak için alıyor olmayalım. Endişem budur." dedi.

"HUKUKSUZ ADALETSİZ KARAR ALIP OPERASYON YAPTILAR"

Sözlerine devam eden Başakşehir kulüp Başkanı, "Yeni Danışma Kurulu, adı üstünde danışma. Biz bu kurulu, MHK Başkanı'nı orada tutmak için mi kuruyoruz. Gerçekçi olmak lazım. MHK Başkanı şu ana kadar uygulamalarıyla, geçmişten farklı hiçbir şey yapmıyor. Geçmişte kendi talimatlarından habersiz fiyasko kararlar aldıysa, 8 Mart'ı öyle yaptılar. 8 Mart'la ilgili bir şey dediler mi, insanları alıp bir kenara attılar. Şaibeli bir adam varsa kim destek olabilir. Hukuksuz, adaletsiz karar aldılar. 8 Mart gibi bir operasyon yaptılar. Şimdi işte yapılanlar. Siz kulüp kulüp canlı yayına bağlanırsanız, bugün cevap vermezseniz sizin güvenilirliğiniz tartışılır. Net!" şeklinde konuştu.