SON DAKİKA! Başakşehir maça çıkmama kararı aldı!

Başakşehir, maça çıkmama kararı aldı. PSG-Başakşehir maçı, yarın kaldığı yerden başlayacak. PSG-Başakşehir maçının hakem kadrosu tamamen değişecek.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt: PSG-Başakşehir maçı, yarın kaldığı yerden başlayacak.

"PSG OYUNCULARI BİZE DESTEK OLDU"

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt: "Biz kulüp olarak tepki gösterdik. PSG oyuncuları da bize destek verdiler. Soyunma odasına gittik. UEFA bize 4. hakemin maçtan ihraç edildiğini ve VAR hakemlerinden birini göndereceklerini söylediler. Biz tepkimize devam ettik."

