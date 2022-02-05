Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası olay iddia! 'Her an Fenerbahçe'den gidebilir...'

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira'nın takımdan ayrılmasının ardından eski teknik direktörü İsmail Kartal'ı geri getiren Fenerbahçe, Başakşehir'e mağlup oldu. Emre Belözoğlu, Kadıköy'deki ilk sınavından galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertlilerde bel ağrısı nedeniyle kadroda olmayan Mesut Özil için dikkat çeken bir iddia geldi.

SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR MAĞLUBİYETİ SONRASI MESUT ÖZİL İDDİASI! 'İLK FIRSATTA...'

VOLE yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Başakşehir karşılaşması sonrasında dikkat çeken yorumlarda bulundu. Sağ bekte artık Nazım'ın yerine Tisserand'ın oynaması gerektiğini ifade eden Çelikler, Mesut Özil'in ilk fırsatta takımdan ayrılacağını söyledi.

'ORTADA SAKATLIK YOK'

'Mesut Özil'in oynanamasının sakatlıkla alakası yok. Ortada sakatlık yok. Mesut Özil ile Pereira arasında sıkıntı var dediğimde tepki aldım. Sonuç ortada. Mesut Özil ilk fırsatta takımdan ayrılabilir.'

PEREİRA SONRASI SADECE İKİ GALİBİYET

Fenerbahçe, Pereira ile yolların ayrılmasından sonra çıktığı yedi maçta sadece iki kez kazandı. Sarı lacivertliler, Portekizli teknik adam sonrasında sadece Yeni Malatyaspor ve Altay'ı mağlup etti.

