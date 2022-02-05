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Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası olay iddia! 'Her an Fenerbahçe'den gidebilir...'

05.02.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sarı lacivertliler kritik maçta evinde ağırladığı Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Peş peşe gelen puan kayıpları sonrası Fenerbahçe taraftarı hayal kırıklığı yaşadı. VOLE yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den maç sonunda dikkat çeken bir iddia geldi! Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Başakşehir mağlubiyeti sonrası olay iddia! 'Her an Fenerbahçe'den gidebilir...'
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira'nın takımdan ayrılmasının ardından eski teknik direktörü İsmail Kartal'ı geri getiren Fenerbahçe, Başakşehir'e mağlup oldu. Emre Belözoğlu, Kadıköy'deki ilk sınavından galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertlilerde bel ağrısı nedeniyle kadroda olmayan Mesut Özil için dikkat çeken bir iddia geldi.

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SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR MAĞLUBİYETİ SONRASI MESUT ÖZİL İDDİASI! 'İLK FIRSATTA...'

VOLE yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Başakşehir karşılaşması sonrasında dikkat çeken yorumlarda bulundu. Sağ bekte artık Nazım'ın yerine Tisserand'ın oynaması gerektiğini ifade eden Çelikler, Mesut Özil'in ilk fırsatta takımdan ayrılacağını söyledi.

'ORTADA SAKATLIK YOK'

'Mesut Özil'in oynanamasının sakatlıkla alakası yok. Ortada sakatlık yok. Mesut Özil ile Pereira arasında sıkıntı var dediğimde tepki aldım. Sonuç ortada. Mesut Özil ilk fırsatta takımdan ayrılabilir.'

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PEREİRA SONRASI SADECE İKİ GALİBİYET

Fenerbahçe, Pereira ile yolların ayrılmasından sonra çıktığı yedi maçta sadece iki kez kazandı. Sarı lacivertliler, Portekizli teknik adam sonrasında sadece Yeni Malatyaspor ve Altay'ı mağlup etti.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Mesut Özil
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