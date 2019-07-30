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SON DAKİKA | Başakşehir, Miguel Vieira transferini açıkladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 30.07.2019 21:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Medipol Başakşehir, CD Lugo'dan 28 yaşındaki Portekizli stoper Miguel Vieira'yı transfer ettiğini açıkladı. Vieira ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

SON DAKİKA | Başakşehir, Miguel Vieira transferini açıkladı

Başakşehir Kulübü, Portekizli futbolcu Luis Miguel Vieira Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon İspanyol ekibi CD Lugo Kulübü’nde forma giyen defans oyuncusu Luis Miguel Vieira Silva, Başakşehir Kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


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Miguel Vieira başakşehir

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dandik oyuncular gelmeye başladı ee hortum kesildi tabi
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