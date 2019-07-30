SON DAKİKA | Başakşehir, Miguel Vieira transferini açıkladı

Başakşehir Kulübü, Portekizli futbolcu Luis Miguel Vieira Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon İspanyol ekibi CD Lugo Kulübü’nde forma giyen defans oyuncusu Luis Miguel Vieira Silva, Başakşehir Kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
✍???? ???????????????????????????????? pic.twitter.com/7i61ELpD4u— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 30, 2019
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