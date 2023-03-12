Son dakika: Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş taraftarına tepki gösterdi! 'Terbiyesizlik! Haysiyetten yoksunlar! Bizim de ailemiz, annemiz var!'

Son dakika haberleri: Başakşehir ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka; siyah - beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Vincent Aboubakar ve 55. dakikada Arthur Masuaku kaydetti.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise karşılaşmanın ardından takımlarını tribünde takip eden Beşiktaş taraftarlarına büyük tepki gösterdi.

İşte Belözoğlu'nun açıklamaları;

"AİLEMİZ, ANNEMİZ VAR"

"Beşiktaş büyük bir camia. Beşiktaş taraftarına yakışmıyor, bizim de ailemiz, annemiz var. Kendilerine yakıştırıyorlar, yakışmıyor. Tertemiz bir annem, eşim var. Beşiktaş'a gönül verenler hassaslardır, yakışmadı. Teknik adam olarak ilk defa Beşiktaş'a kaybettim. Herkesin bir hayatı var. 35 dakika Emre Belözoğlu'nun annesine küfür etmek olmaz."

"ADAPTAN, HAYSİYETTEN YOKSUN"

"Adaptan yoksun, çok ağır olacak belki ama haysiyetten yoksun, bu tavırla bu iş olmaz. Böyle taraftarlık olmaz. Beşiktaş'ı ve Şenol Hoca'yı tebrik ederim. Söyleyebileceğim şey bu."

"TARİHİMİZİN EN BÜYÜK MAÇI..."

"Çeyrek finale kalırsak bizim için çok büyük başarı olur. Belki de kulüp tarihimizin en büyük maçı."



