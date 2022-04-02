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Son dakika: Başkan açıkladı, taraftar çıldırdı! Messi geliyor...

02.04.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon başında flaş bir hamleyle PSG'ye transfer olan Messi, dilediği performansı Fransa'da bulamayınca takımdan ayrılma kararı aldı. Geçtiğimiz haftalarda PSG taraftarı tarafından ıslıklanan dünya yıldızı o andan sonra takımla ipleri tamamen kopardı. Fransa'da henüz 10 gol bile atamayan Messi, Barcelona'ya dönmenin planlarını yapıyor. Katalanların Başkanı Laporta da yaptığı açıklamayla Messi'ye açık kapı bıraktı. İşte transferin detayları...

Son dakika: Başkan açıkladı, taraftar çıldırdı! Messi geliyor...
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Son dakika haberleri... Messi yine transfer gündemini sarsacak... Barcelona'dan ayrılışıyla herkesi şoke eden Arjantinli futbolcu Fransa'da istediği performansı yakalayamadı. Otoriteler tarafından eleştirilmeye başlayan Messi, kaçış yolunu Barcelona'ya dönmekte buldu.

SON DAKİKA: MESSİ GELİYOR

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Barcelona Başkanı Joan Laporta, "Günün birinde Messi, beni arayıp "Sayın başkan, Barcelona'ya geri dönmek istiyorum." derse "Bu konuyu konuşalım Leo." derim. Böyle bir şeyin yaşanması beni çok ama çok mutlu eder." dedi. Bu olayın ardından İspanya medyası adeta yıkıldı. Marca'dan yer alan habere göre Messi, sezon sonu için Barcelona ile anlaşma sağladı.

XAVI ÇOK İSTİYOR

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Teknik direktörlük koltuğuna eski takım arkadaşı Xavi'nin gelmesiyle birlikte Barcelona'ya dönmeye adeta can atan Messi, PSG'den izin isteyerek sezon sonunda takımdan ayrılıp Barcelona'ya dönecek.


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