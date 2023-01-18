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  4. SON DAKİKA: Başkentte çeyrek finalisti penaltılar belirledi! Ankaragücü Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı penaltılarla 4-3 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı

SON DAKİKA: Başkentte çeyrek finalisti penaltılar belirledi! Ankaragücü Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı penaltılarla 4-3 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı

18.01.2023 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Ankaragücü ile Beşiktaş Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Oldukça hızlı başlayan mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle geçilirken, uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı. Penaltı vuruşlarında ise kazanan 4-3'lük skorla Ankaragücü olurken, başkent ekibi adını çeyrek finale yazdırmayı başardı, Beşiktaş ise Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Başkentte çeyrek finalisti penaltılar belirledi! Ankaragücü Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı penaltılarla 4-3 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 Turu karşılaşmaları ile devam ediyor. Son 16 turunun sonucu en çok merak edilen eşleşmesinde başkent ekibi Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Barış Saka düdük çalarken, mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlandı. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken, penaltı vuruşları sonucu kazanan Ankaragücü oldu.

Ankaragücü'nün golü karşılaşmanın henüz 12. dakikasında Sowe'den gelirken, Beşiktaş'ın golünü Cenk Tosun kaydetti.

Bu skorun ardından penaltı vuruşlarına geçilirken, kazanan 4-3'lük skorla Ankaragücü oldu. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Beşiktaş ise turnuvaya veda etti.

ANKARAGÜCÜ'NDE SAKATLIK

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Ankaragücü, Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic'in sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş ile oynayacakları Türkiye Kupası maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

HENÜZ 12. DAKİKAYDI!

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Karşılıklı ataklarla başlayan mücadelenin 12. dakikasında Ankaragücü Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. Chatzigiovannis sağ kanattan ortaladı, arka direkte tek top atıldı, Ali Sowe kale dibinde fileleri sarstı.

İKİNCİ GOL ŞANSI

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Ev sahibi ekip Ankaragücü golün ardından yoğun baskısını sürdürürken, ön alan baskıyla topu alan Ankaragücü'nde Emre, ceza sahasına hareketlenen Zahid'i düşündü. Top kaleci Mert'te kaldı.

İLK YARIDA TEK GOL

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Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Ankaragücü'nün üstünlüğü ile tamamlandı.

GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

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Beşiktaş'ın tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş mücadelenin ikinci yarısına 2 değişiklikle başladı. İkinci devrede N'Koudou yerini Redmond'a, Emrecan ise Cenk Tosun'a bıraktı.

60'TA ORTALIK KARIŞTI!

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Mücadelenin 60. dakikasında karşılaşmanın hakemi Barış Saka, Muleka'ya rakibine yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gösterirken, VAR kontrolü sonrası kart iptal edildi. Bu esnada tribünler oldukça gerilirken sahaya yabancı maddeler atıldı.

CENK BERABERLİĞİ GETİRDİ!

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Beşiktaş aradığı golü karşılaşmanın 77. dakikasında oyuna sonradan dahil olan Cenk Tosun ile buldu.

ANKARAGÜCÜ TURLADI

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Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlanırken, uzatmalar da aynı skorla tamamlandı. Seri penaltı vuruşlarında kazanan ise 4-3'lük skorla Ankaragücü oldu.

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