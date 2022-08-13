SON DAKİKA: Belotti herkesi şoke etti! 72 saat sonra Galatasaray'a

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray Torreira ve Mertens transferleriyle son günlerde gündeme otururken, transfer temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip, son günlerde Andera Belotti'ye olan ilgisiyle gündeme gelirken, taraftarı oldukça heyecanlandıran bu isim için ısrar sürüyor.

ROMA'YLA ANLAŞMIŞTI!

Bonservisi elinde olan ve bir çok Avrupa devinin transfer etmek istediği Andera Belotti'nin Roma'yla anlaşmasına rağmen Galatasaray'ın da resmi temaslarını yapmaya devam ettiği ortaya çıktı. İtalyan basınına yansıyan haberlerde Andrea Belotti'nin Mourinho tarafından bizzat yapılan teklifi çoktan kabul ettiği ancak imzanın bekletilmesi nedeniyle huzursuz olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu gelişmeye bağlı olarak aralarında Galatasaray'ın da olduğu 3 kulübün Belotti'yle görüşmeye devam ettiği ve pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.

SON 72 SAAT!

Roma ile anlaşma sağlayan ancak henüz resmi imzaların atılmadığı transferde, İtalyan ekibinin Pazartesi veya en geç Salı gününe kadar Belotti transferini bitirmemesi halinde golcü oyuncunun diğer tekliflerden biri arasında seçim yapacağı kaydedildi.

TARAFTARDAN BASKI!

Galatasaraylı taraftarlar, bu haberin sosyal medyada yayılmasının ardından Andrea Belotti ve eşi Giorgia Duro'nun twitter ve instagram hesaplarına 'Come to Galatasaray' yazmaya başladı. Giorgia Duro'ya ise İstanbul fotoğrafları atılarak şehrin Torino'dan daha güzel olduğu yazıldı.



