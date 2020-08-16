SON DAKİKA! Bernard Mensah, Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, Kayserispor'un yıldız oyuncusu Mensah'ı kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu bu gece 22.15'te İstanbul'a gelecek ve yarın da sağlık kontrolünden geçecek.Ancak bu transferin gerçekleşmesi hiç de kolay olmadı. Bir yanda eski kulübü Atletico Madrid'in Kayserispor'a alacakları nedeniyle çıkardığı sıkıntılar diğer yanda Beşiktaş'ın ezeli rakipleri...

GALATASARAY FİYAT ARTIRDI

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ganalı futbolcuyu almak için çok yoğun çaba sarf etti. Albayrak, hem Kayserispor yönetimine hem de Mensah'a Beşiktaş'tan daha cazip önerilerde bulundu. Beşiktaş yönetimi, imza aşamasına gitirmişken ezeli rakibinin yaptığı hamlelerden son derece rahatsız oldu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın Beşiktaş'a verdiği söz, transferde en önemli belirleyici unsur oldu.

Trabzonspor da Mensah için devreye girdi. İki kulübü devreye girmesi, Beşiktaş'ın Mensah için kesenin ağzını biraz daha açmasına neden oldu.Beşiktaş, satın alma opsiyonuyla Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı. İlk aşamada Kayserispor'a 500 bin Euro ödeyecek olan Beşiktaş, oyuncuyu satın aldığında 4.5 milyon Euro daha ödeyecek. Mensah ise yıllık yıllık 1.3 milyon Euro ve 100 bin Euro da başarı primi alacak.