Son dakika: Beşikaş'ı şoke eden sakatlık! Emrecan Uzunhan'da kırık var...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada formda kalmak için Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, iki futbolcusundan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde hazırlıklarına devam eden siyah -beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada Cenk Tosun'un takımla çalışmalara başladığı duyuruldu.

Emrecan Uzunhan'ın burnunda kırık tespit edildiği belirtilirken, Valentin Rosier'in ise ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle antrenmana katılmadığı ifade edildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI;

CENK TOSUN

"Futbol A Takımımızın Antalya kampında Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyen Cenk Tosun, 9 Aralık 2022 itibarıyla takımımızla çalışmalara başlamıştır."

EMRECAN UZUNHAN

"Futbol A Takımımızın Antalya’da Sporting de Charleroi ile oynadığı hazırlık maçında burnuna darbe alan futbolcumuz Emrecan Uzunhan’ın burun kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Ayrıca Uzunhan’da üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır."

VALENTIN ROSIER

"Futbolcumuz Valentin Rosier, ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almamıştır."

