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  4. SON DAKİKA: Beşiktaş, 9 kişi kalan rakibi Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu!

SON DAKİKA: Beşiktaş, 9 kişi kalan rakibi Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.03.2025 22:35
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Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Beşiktaş, karşılaşmayı gördüğü 2 kırmızı kartla 9 kişi tamamlayan rakibi Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Beşiktaş, 9 kişi kalan rakibi Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu!

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konyaspor 9 kişi tamamladığı mücadelede Siyah-Beyazlılar'ı 1-0 mağlup ederek beklenmedik bir sürprize imza attı.

ÖNCE MELİH, SONRA NDAO

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Ev sahibi ekipte Melih Bostan henüz 27. dakikada yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Ndao 65. dakikada yaptığı faul sonrası gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

TEK GOL 45'TE

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Karşılaşmanın tek golü mücadelenin 45. dakikasında Uğucan Yazğılı'dan geldi.

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Konyaspor beşiktaş
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