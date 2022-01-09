SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika... Beşiktaş'a Emirhan İlkhan yetmedi! 2 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada Rizespor ile berabere kaldılar

Son dakika... Beşiktaş'a Emirhan İlkhan yetmedi! 2 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada Rizespor ile berabere kaldılar

09.01.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Beşiktaş haberleri: Katar'da oynanan Süper Kupa maçını kazanıp moral bulan Beşiktaş, ligin ikinci yarısına Çaykur Rizespor deplasmanında başladı. Genç oyuncu Emirhan İlkhan'ın forma giydiği mücadele Siyah-Beyazlı ekibin kontrolünde geçti. Maç boyunca ataklarını sürdüren Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan maça damga vurdu. Emirhan'ın performansına Çaykur Rizespor takım oyunuyla cevap verdi. Rize'de oynanan karşılaşma 2-2'lik skorla sonuçlandı.

Son dakika... Beşiktaş'a Emirhan İlkhan yetmedi! 2 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada Rizespor ile berabere kaldılar
Emirhan İlkhan

Emirhan İlkhan

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika Beşiktaş haberleri: Koronavirüs vakalarının sardığı Beşiktaş'ta ilk 11'de oynayacak oyuncu bulmakta zorlanan teknik ekip Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı. Tam 16 eksikle Rize'ye gelen Beşiktaş yine de maça 3 puan parolasıyla çıktı. Eksiklerden dolayı 18 yaşındaki Emirhan İlkhan'ı ilk 11'de değerlendiren Beşiktaş'ta maça genç isim damga vurdu. Maçta bir penaltı yaptırıp bir de gol atan Emirhan İlkhan karşılaşmaya damga vurdu. Emirhan'ın bu performansına rağmen Beşiktaş sahadana 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

EMIRHAN ILKHAN MÜTHİŞ BAŞLADI

FIrPwj-XEAoQbV3

Beşiktaş'ta genç oyuncu Emirhan İlkhan maça fırtına gibi başladı. Necip Uysal'ın ortasında kafa vuruşu yapan genç oyuncunun topu direkte patladı.

BATSHUAYI ATTI

7a0f7f8ee3858e0c8942f89250750015

Beşiktaş'ta kazanılan penaltı vuruşunu Batshuayi ağlara gönderdi.

RİZESPOR GOLÜ BULDU

FIrSpauXIAU1YTE

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun hatasını gole çeviren Rizespor maçta 1-1'lik eşitliği sağladı.

EMİRHAN EŞİTLİĞİ SAĞLADI

FIraoPoXEAUXNPh

Beşiktaş'ın Messi'si Emirhan, Rizespor'un golüne hemen karşılık vererek maçta durumu 2-1'e getirdi.

RİZESPOR'DAN BİR GOL DAHA

afbe9187-ad83-4cd5-ab52-86ce91099841

  1. dakikada Rizespor'dan Pohjanpalo, skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.

2 KIRMIZI KART BİRDEN!

Çaykur Rizespor'da Gökhan Gönül, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Gökhan Gönül'ün kart gördüğü pozisyonun ardından saha karışırken Montero da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

RİZESPOR, BEŞİKTAŞ’I EVİNDE 9 MAÇTIR YENEMEDİ

762b2c09-b6ff-4329-a23d-b2ec2256b823

Konuk ekip Beşiktaş, ev sahibi Çaykur Rizespor’a karşı dış sahada son 2005-2006 sezonunda oynanan karşılaşmada mağlup olmuştu. O tarihten bugüne rakibini evinde 9 kez ağırlayan Çaykur Rizespor, Beşiktaş karşısında 8 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

BEŞİKTAŞ’TA 16 EKSİK

0667262a-d31e-426f-bff1-4e9ab1d04c5b

Beşiktaş’ın bu akşam oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının artan Covid-19 vakaları nedeniyle yaptığı maç erteleme talebi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedildi. Virüse teslim olan Beşiktaş, Karadeniz deplasmanına önemli oyuncularını geride bırakarak geldi. Rize deplasmanına 19 kişilik kadroyla gelen Beşiktaş’ta son dakika gelişmesiyle birlikte toplamda 16 oyuncu takımlarını yalnız bıraktı. Siyah beyazlı ekip, rakibine karşı bu akşam sahaya altyapı oyuncuları ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Siyah-beyazlılarda kadro dışı olan N’Sakala, Lens, Ljajic ve Douglas, sakatlıkları bulunan kaleci Mert Günok ile N'Koudou, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Can Bozdoğan ile temaslı olduğu için karantinada bulunan Mehmet Topal, Rize deplasmanında yer almıyor. Koronavirüs testleri pozitif sonuçlanan Oğuzhan Özyakup, Mralem Pjanic, Cycle Larin, Teixeirea, Kenan Karaman, Rachid Ghezzal ile Atiba Hutchinson bu akşamki müsabakada yer almıyor. Öte yandan kamp kadrosunda yer alan ve Rize’ye getirilen Salih Uçan, maça saatler kala sindirim sistemi rahatsızlığı geçirdiği için kadrodan çıkarıldı.

AKADEMİ ANTRENÖRÜ OKTA A TAKIMIN BAŞINDA

FIrNzGnXwAI0XOD

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli ile Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe, koronavirüse yakalandığı için Rizespor maçında takımlarını yalnız bıraktı. A takımın başında Teknik Sorumlu unvanıyla futbol akademisi antrenörü Halim Okta görev aldı.

U19’DAN 6 GENÇ KADRODA

50d4f68cc3b20f780a146e1995872806

A takımdaki eksikler nedeniyle Beşiktaş'ta, altyapıda oynayan gençlere forma şansı verildi. U19 takımından Serdar Saatçi, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz, Emre Alım, Göktuğ Baytekin, Çaykur Rizespor kamp kadrosuna dahil edildi. Fraport TAV Antalyaspor’a karşı Katar’da oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde forma giyen Serdar Saatçi bu akşamki karşılaşmada şans bulan isimlerden oldu. Beşiktaş’ın U19 oyuncusu Emirhan İlkhan, kariyerindeki ilk profesyonel deneyimini Turkcell Süper Kupa maçında yaşamıştı. 17 yaşındaki Emirhan, şans bulması halinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giyecek.

TRİBÜNLER DOLMADI

4f378b2d0428b0819d13ff16c88c3826

Çaykur Didi Stadyumu’ndaki karşılaşmada tribünlerin yarısı boş kaldı. 13 bin 971 biletten 6 bin 832’si satılırken tribünlerin doluluk oranı yüzde 48,9 oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
İçinden Messi çıktı! Maça damga vurduİçinden Messi çıktı! Maça damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Yasa Mecliste" deyip duyurdu! Bu ürünler zincir marketlerde satılmayacak

"Yasa Mecliste" deyip duyurdu! Bu ürünler zincir marketlerde satılmayacak

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

Acun'un Hull City'e ilk transferleri F.Bahçe'den!

Acun'un Hull City'e ilk transferleri F.Bahçe'den!

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Göbeği sosyal medyada gündem oldu! Arda, Instagram'dan cevap verdi

Göbeği sosyal medyada gündem oldu! Arda, Instagram'dan cevap verdi

Beşiktaş'ta sahaya çıkacak oyuncu kalmadı!

Beşiktaş'ta sahaya çıkacak oyuncu kalmadı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Canlı yayında öyle bir şey dedi ki...

Canlı yayında öyle bir şey dedi ki...

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Galatasaray'a talih kuşu! Ronaldo'nun yanına gidiyor

Galatasaray'a talih kuşu! Ronaldo'nun yanına gidiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.