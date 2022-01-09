Son dakika... Beşiktaş'a Emirhan İlkhan yetmedi! 2 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada Rizespor ile berabere kaldılar

Son dakika Beşiktaş haberleri: Koronavirüs vakalarının sardığı Beşiktaş'ta ilk 11'de oynayacak oyuncu bulmakta zorlanan teknik ekip Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı. Tam 16 eksikle Rize'ye gelen Beşiktaş yine de maça 3 puan parolasıyla çıktı. Eksiklerden dolayı 18 yaşındaki Emirhan İlkhan'ı ilk 11'de değerlendiren Beşiktaş'ta maça genç isim damga vurdu. Maçta bir penaltı yaptırıp bir de gol atan Emirhan İlkhan karşılaşmaya damga vurdu. Emirhan'ın bu performansına rağmen Beşiktaş sahadana 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

EMIRHAN ILKHAN MÜTHİŞ BAŞLADI

Beşiktaş'ta genç oyuncu Emirhan İlkhan maça fırtına gibi başladı. Necip Uysal'ın ortasında kafa vuruşu yapan genç oyuncunun topu direkte patladı.

BATSHUAYI ATTI

Beşiktaş'ta kazanılan penaltı vuruşunu Batshuayi ağlara gönderdi.

RİZESPOR GOLÜ BULDU

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun hatasını gole çeviren Rizespor maçta 1-1'lik eşitliği sağladı.

EMİRHAN EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Beşiktaş'ın Messi'si Emirhan, Rizespor'un golüne hemen karşılık vererek maçta durumu 2-1'e getirdi.

RİZESPOR'DAN BİR GOL DAHA

dakikada Rizespor'dan Pohjanpalo, skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.

2 KIRMIZI KART BİRDEN!

Çaykur Rizespor'da Gökhan Gönül, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Gökhan Gönül'ün kart gördüğü pozisyonun ardından saha karışırken Montero da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

RİZESPOR, BEŞİKTAŞ’I EVİNDE 9 MAÇTIR YENEMEDİ

Konuk ekip Beşiktaş, ev sahibi Çaykur Rizespor’a karşı dış sahada son 2005-2006 sezonunda oynanan karşılaşmada mağlup olmuştu. O tarihten bugüne rakibini evinde 9 kez ağırlayan Çaykur Rizespor, Beşiktaş karşısında 8 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

BEŞİKTAŞ’TA 16 EKSİK

Beşiktaş’ın bu akşam oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının artan Covid-19 vakaları nedeniyle yaptığı maç erteleme talebi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedildi. Virüse teslim olan Beşiktaş, Karadeniz deplasmanına önemli oyuncularını geride bırakarak geldi. Rize deplasmanına 19 kişilik kadroyla gelen Beşiktaş’ta son dakika gelişmesiyle birlikte toplamda 16 oyuncu takımlarını yalnız bıraktı. Siyah beyazlı ekip, rakibine karşı bu akşam sahaya altyapı oyuncuları ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Siyah-beyazlılarda kadro dışı olan N’Sakala, Lens, Ljajic ve Douglas, sakatlıkları bulunan kaleci Mert Günok ile N'Koudou, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Can Bozdoğan ile temaslı olduğu için karantinada bulunan Mehmet Topal, Rize deplasmanında yer almıyor. Koronavirüs testleri pozitif sonuçlanan Oğuzhan Özyakup, Mralem Pjanic, Cycle Larin, Teixeirea, Kenan Karaman, Rachid Ghezzal ile Atiba Hutchinson bu akşamki müsabakada yer almıyor. Öte yandan kamp kadrosunda yer alan ve Rize’ye getirilen Salih Uçan, maça saatler kala sindirim sistemi rahatsızlığı geçirdiği için kadrodan çıkarıldı.

AKADEMİ ANTRENÖRÜ OKTA A TAKIMIN BAŞINDA

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli ile Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe, koronavirüse yakalandığı için Rizespor maçında takımlarını yalnız bıraktı. A takımın başında Teknik Sorumlu unvanıyla futbol akademisi antrenörü Halim Okta görev aldı.

U19’DAN 6 GENÇ KADRODA

A takımdaki eksikler nedeniyle Beşiktaş'ta, altyapıda oynayan gençlere forma şansı verildi. U19 takımından Serdar Saatçi, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz, Emre Alım, Göktuğ Baytekin, Çaykur Rizespor kamp kadrosuna dahil edildi. Fraport TAV Antalyaspor’a karşı Katar’da oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde forma giyen Serdar Saatçi bu akşamki karşılaşmada şans bulan isimlerden oldu. Beşiktaş’ın U19 oyuncusu Emirhan İlkhan, kariyerindeki ilk profesyonel deneyimini Turkcell Süper Kupa maçında yaşamıştı. 17 yaşındaki Emirhan, şans bulması halinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giyecek.

TRİBÜNLER DOLMADI

Çaykur Didi Stadyumu’ndaki karşılaşmada tribünlerin yarısı boş kaldı. 13 bin 971 biletten 6 bin 832’si satılırken tribünlerin doluluk oranı yüzde 48,9 oldu.



