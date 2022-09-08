Son dakika: Beşiktaş'a imza atacak derken, Fenerbahçe'den transfer çalımı! Tayyip Talha Sanuç, 'Çubuklu' formayı giyiyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 5 haftayı geride bırakırken, transfer penceresinin de kapanmasına sayılı saatler kalmıştı. Takımlar kadrolarına takviye yapmak için girişimlerine hız verirken sürpriz bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen, adımlarını bu doğrultuda atan Fenerbahçe ve Beşiktaş, bir transferde karşı karşıya gelmişti.
Siyah - beyazlıların, Adana Demirspor'da forma giyen savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç için Mavi Şimşekler ile anlaşma noktasına geldiği iddia edilmişti.
beIN Sports'un haberine göre; Tayyip Talha Sanuç'un Beşiktaş'a transferi iptal oldu ve Fenerbahçe devreye girdi.
Haberde sarı - lacivertlilerin Adana Demirspor ile transfer için büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 3 maça çıkan Sanuç, 1 gol kaydetti.
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