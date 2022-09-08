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Son dakika: Beşiktaş'a imza atacak derken, Fenerbahçe'den transfer çalımı! Tayyip Talha Sanuç, 'Çubuklu' formayı giyiyor...

08.09.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala flaş haberler peş peşe geliyor! Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, stoper takviyesi için çalışmalarını sürdürüyordu. Siyah - beyazlıların Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor ile bir süredir görüştüğü ve anlaşma noktasına geldiği iddia edilmişti. beIN Sports, Fenerbahçe'nin devreye girerek Adana Demirspor ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığını duyurdu.

Son dakika: Beşiktaş'a imza atacak derken, Fenerbahçe'den transfer çalımı! Tayyip Talha Sanuç, 'Çubuklu' formayı giyiyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 5 haftayı geride bırakırken, transfer penceresinin de kapanmasına sayılı saatler kalmıştı. Takımlar kadrolarına takviye yapmak için girişimlerine hız verirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen, adımlarını bu doğrultuda atan Fenerbahçe ve Beşiktaş, bir transferde karşı karşıya gelmişti.

'BEŞİKTAŞ ANLAŞTI' İDDİASI GELMİŞTİ AMA...

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Siyah - beyazlıların, Adana Demirspor'da forma giyen savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç için Mavi Şimşekler ile anlaşma noktasına geldiği iddia edilmişti.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

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beIN Sports'un haberine göre; Tayyip Talha Sanuç'un Beşiktaş'a transferi iptal oldu ve Fenerbahçe devreye girdi.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞILDI

Haberde sarı - lacivertlilerin Adana Demirspor ile transfer için büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla 3 maça çıkan Sanuç, 1 gol kaydetti.


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