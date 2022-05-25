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Son dakika: Beşiktaş'a Instagram'dan veda etti! Oğuzhan Özyakup dönemi sona erdi...

25.05.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon hedeflerinden çok uzakta kalan ve yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle girecek olan Beşiktaş'ta çalışmalar devam ederken takımın en eski oyuncularından olan Oğuzhan Özyakup'tan paylaşım geldi. Deneyimli futbolcu, siyah - beyazlı takıma veda etti.

Son dakika: Beşiktaş'a Instagram'dan veda etti! Oğuzhan Özyakup dönemi sona erdi...
Oğuzhan Özyakup

Oğuzhan Özyakup

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri: Bu sezon taraftarların beklentisinin altında kalan Beşiktaş'ta yeni sezon yapılanması için çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Siyah - beyazlılarda son dönemlerdeki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Oğuzhan Özyakup'tan flaş bir paylaşım geldi.

Milli futbolcu, 10 sezon formasını giydiği Beşiktaş'a Instagram'dan yaptığı paylaşımla veda etti.

İŞTE ÖZYAKUP'UN SÖZLERİ...

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İlk imzamı dün gibi hatırlıyorum. 19 yaşındaydım. Kalbim Beşiktaş demişti. O günkü heyecanımı asla tarif edemem. İlk senem Feda senesiydi. Feda ederek başlamıştı yolculuğumuz. Çok zorlu, çok yorucu ama bir o kadar da her dakikası her anı keyifli geçen ilk seneler bana çok şey kattı, çok şey öğretti.

Statsız geçen senemizde bütün maçlarımızı deplasmanda oynamanın yorgunluğunu, hepimizin içindeki umut ve yolun sonundaki ışığı görmemiz alıyordu. O sene çok özeldi. 2015-2016 sezon başı kampında şampiyonluğumuzu ilan etmiştik biz. O sene, hayatımda daha önce yaşamadığım bir takım ve aile ortamıyla çok özel bir şampiyonluğa imza attık. Statsız geçen koca bir sezon sonunda stadımızda ilk şampiyonluğu yaşamak tek başına unutulmaz bir başarı oldu hepimize. O sene bizi birbirimize daha da kenetledi, motive etti.

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Takım olarak, kulüp olarak çok güzel geçen yeni bir sezon sonunda gelen 2. Şampiyonluk, 3. Yıldız ve Avrupa başarılarımız tesadüf değildi. Hem Türkiye’de hem Avrupa’da anlattığımız çok güzel, çok özel bir hikayemiz vardı. Oynarken keyif alıyorduk, keyif aldıkça daha iyi oynuyorduk.

İnsan içinde yaşarken anlayamıyor bazen bazı anların bazı zamanların ne kadar özel olduğunu. Belki de bu nedenle o dönemlerde yaşadığım mental ve fiziksel yorgunluk ve baskıyla başa çıkarken zorlandım, hatalar yaptım. Şimdi dönüp düşününce hepsi hayat tecrübesi oldu bana. Düştüm, kalktım, bocaladım. Ama hepsinden öte Beşiktaş forması giydiğim her saniye çalışmaktan ve inanmaktan hiç vazgeçmedim.

10 sene, 5 kupa, 3 şampiyonluk… Binlerce an ve anı…

19 yaşında bir çocuk olarak kapısından girdiğim, anne sevgisi gibi karşılıksız sevdiğim kulübümden, Beşiktaş ailemden bugün 29 yaşında olgun bir insan olarak çıkıyorum.

Birlikte yaşadığımız ve birbirimize yaşattığımız bütün o özel duygular için çok teşekkür ederim.

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