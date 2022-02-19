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Son dakika: Beşiktaş-Altay maçında çok ilginç olay! Bu sezon tam 18 kez...

19.02.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Altay karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekibin büyük üstünlüğü ile geçen maçta direkler skorun artmasına izin vermedi. 2 dakikada 2 topu direkten dönen Beşiktaş bu sezon bir ilke imza attı. Süper Lig'de 18 kez topu direkten dönen Beşiktaş bu zamana kadar en çok topu direkten dönen takım olarak tarihe geçti.

Son dakika: Beşiktaş-Altay maçında çok ilginç olay! Bu sezon tam 18 kez...

Beşiktaş'ta son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İstanbul'da Altay'ı ağırlayan siyah-beyazlılarda kaçan pozisyonlar çok konuşuldu. 2 dakikada 2 kez topu direkten dönen Beşiktaş'ta kaçan goller taraftarı isyan ettirdi.

BU SEZON 18 OLDU

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Beşiktaş'ın sadece Altay maçında 2 kez topu direkten döndü. Son 4 maçta 7 kez topu direkten dönen Beşiktaş'ta bu sezon bir ilke imza atıldı. Toplam 18 kez topu direkten dönen Beşiktaş bu rakamla tarihe geçmeyi başardı.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

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Yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Beşiktaş, Altay kalecisi ile tam 5 kez karşı karşıya kaldı. Bu pozisyonlardan faydalanamayan Beşiktaş'ta taraftar adeta isyan etti. Kaçan goller sonrası yedek kulübesinin de şaşkınlığı gözlerden kaçmadı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Altay son dakika haberi
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