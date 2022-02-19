Son dakika: Beşiktaş-Altay maçında çok ilginç olay! Bu sezon tam 18 kez...

Beşiktaş'ta son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İstanbul'da Altay'ı ağırlayan siyah-beyazlılarda kaçan pozisyonlar çok konuşuldu. 2 dakikada 2 kez topu direkten dönen Beşiktaş'ta kaçan goller taraftarı isyan ettirdi.

BU SEZON 18 OLDU

Beşiktaş'ın sadece Altay maçında 2 kez topu direkten döndü. Son 4 maçta 7 kez topu direkten dönen Beşiktaş'ta bu sezon bir ilke imza atıldı. Toplam 18 kez topu direkten dönen Beşiktaş bu rakamla tarihe geçmeyi başardı.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Beşiktaş, Altay kalecisi ile tam 5 kez karşı karşıya kaldı. Bu pozisyonlardan faydalanamayan Beşiktaş'ta taraftar adeta isyan etti. Kaçan goller sonrası yedek kulübesinin de şaşkınlığı gözlerden kaçmadı.

