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Son dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maç sonunda ateş püskürdü! "Hesabını soracağım!", "11 puan da 15 puan da kapanır!"

30.10.2023 23:27 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, maç sonunda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Emre Kocadağ, "Beşiktaş camiasının üzerinde dolanan kara bulutların farkındayım. Bunun dağılması için ne gerekiyorsa kendi adıma onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye çalışanlardan, şampiyonluk pastasını iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız" dedi. İşte detaylar...

Son dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maç sonunda ateş püskürdü! "Hesabını soracağım!", "11 puan da 15 puan da kapanır!"

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Gaziantep FK'yı sahasında 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ın içinde bulunduğu durumdan birlik ve beraberlik ruhu ile çıkabileceğini belirten Kocadağ, “Beşiktaş olarak içinde içinde bulunduğumuz talihsiz süreçte beyaz bir sayfa açmamız gerektiğini görüyorum. Beşiktaş camiası 120 yıllık bir camia. Bu camianın ayağa kalkması gereken unsurlar var. Bu unsurları ayağa kaldırmak için bana düşen ne ise onu yapacağım. Kapalı kapılar ardında Beşiktaş aleyhine lobi yapanlardan, Beşiktaş’ın zarar görmesi için çalışanlardan bu camia olarak hesap soracağız. 120 yıllık camia tekrar ayağa kalkacak. Bu puslu havanın dağılması için ne gerekiyorsa bizler yapacağız. Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz” diye konuştu.

BAŞKAN ADAYLIĞI SORUSUNA CEVAP

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Bir basın mensubunun “Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da başkanlık için aday mısınız?” yönündeki sorusuna ise Kocadağ şöyle cevap verdi:

"Beşiktaş camiasının üzerinde dolanan kara bulutların farkındayım. Bunun dağılması için ne gerekiyorsa kendi adıma onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye çalışanlardan, şampiyonluk pastasını iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız. Camia olarak birlik olursak bunların üstesinden geliriz. Bugün bile Beşiktaş 11 puan gerideyken hakemlerin yaptıkları ortada. Camia olarak kenetlenip bu yapılarla mücadele etme zamanımız gelmiştir. Bunu da arkadaşlarımızla beraber yapmaya hazırız."

AHMET NUR ÇEBİ ADAY OLACAK MI?

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Kocadağ, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı yönünde gelen bir soruya ise “Onlara ilgili şu an cevap vermeyeceğim. O konularda açıklamalar daha sonra yapılır. Sadece Beşiktaş camiasının dinamiklerinin her zaman hazır olduğunu belirtmek istiyorum” şeklinde cevap verdi.

"11 PUAN DA KAPANIR, 15 DE!"

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Lider Fenerbahçe ile aradaki puan farkının kapanacağına inandığını aktaran Emre Kocadağ, “Neden kapanmasın? 11 puan da kapanır, 15 puan da kapanır. Yeter ki Beşiktaş lobisi tekrardan harekete geçsin. Beşiktaş’ın önündeki engelleri kaldırma noktasında bir araya gelelim ve bunlarla savaşalım” şeklinde konuştu.

Emre Kocadağ, teknik sorumlu Burak Yılmaz ile seçime kadar devam edeceklerini tekrar belirtti. Kocadağ, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Tüpraş Stadyumu’nda taraftar tarafından gördüğü tepkinin hatırlatılması üzerine ise siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi’nin o konuda önümüzdeki zaman diliminde açıklama yapacağını sözlerine ekledi.

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