Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, en çok merak edilen soruyu yanıtladı! Yeniden aday olacak mı?

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş ile Lugano karşı karşıya gelmişti. Birçok olayın yaşandığı müsabakada siyah - beyazlılar, 2-0 öne geçmiş ancak 80. dakikadan sonra yediği gollerle sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı. Taraftarlar, bu skorun ardından stadyumda büyük bir tepki göstermişti.

İSTİFA VE SEÇİMLİ KURUL

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka sonrasında teknik direktör Şenol Güneş, istifasını sunmuş ve takımdan ayrılmıştı. Beşiktaş Yönetimi ise olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını duyurmuştu.

Siyah - beyazlılarda ilk başkan adayı Hasan Arat olurken, Ahmet Nur Çebi'nin durumu merak ediliyordu.

ÇEBİ ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYOR

Sabah Spor'un haberine göre Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulundan en az 6-7 ismi deiştirerek adaylığını ilan etmeye hazırlanıyor.

Çebi'nin gelecek hafta düzenleyeceği basın toplantısına kadar kararını netleştireceği belirtildi.

SORUYU CEVAPLADI

Öte yandan Ahmet Nur Çebi'nin kendisine sorulan, "Aday olacak mısınız?" sorusuna "Şu anda çok yorgunum, bir yorum yapmak istemiyorum." yanıtını verdiği aktarıldı.

