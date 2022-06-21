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Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Haris Seferovic ve Marko Arnautovic'i açıkladı! Transfer...

21.06.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarına geride bıraktığımız sezonun son haftalarında göreve gelen teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda başlayan Beşiktaş'ta taraftarlar, yapılacak olan transferleri merak ediyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son günlerde ortaya atılan Haris Seferovic ve Marko Arnautovic için açıklamalarda bulundu ve siyah - beyazlı futbolseverleri heyecanlandırdı.

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Haris Seferovic ve Marko Arnautovic'i açıkladı! Transfer...

Son dakika haberleri: Transfer çalışmalarını teknik direktör Valerien Ismael'in verdiği liste ile sportif direktör Ceyhun Kazancı önderliğinde yürüten Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlı kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarların en çok merak ettiği konu olan transferler hakkında konuştu.

GEDSON VE SAISS

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Geride bıraktığımız sezon mücadele ettiği kulvarlarda gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, bu sezona Gedson Fernandes ve Romain Saiss transferleriyle girmişti.

SEFEROVIC VE ARNAUTOVIC

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Michy Batshuayi ve Cyle Larin'in ayrılığı sonrasında hücum hattına takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ta Haris Seferovic ve Marko Arnautovic isimleri gündeme gelmişti.

"İKİ FUTBOLCU İÇİN DE GİRİŞİMLERİMİZ VAR"

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamayla siyah - beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Çebi, "Haris Seferovic ve Marko Arnautovic gündemimizde olan forvet adaylarında ikisi. İki futbolcu için de girişimlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Wout Weghorst'un düşünmek için süre istediği siyah - beyazlı kulübün kısa süre içerisinde hücum hattı için transferleri açıklaması bekleniyor.

MARKO ARNAUTOVIC'İN KARNESİ

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Bonservisi İtalya temsilcisi Bologna'da bulunan 33 yaşındaki Marko Arnautoviç, geride kalan sezon 33 Serie A karşılaşmasında sahaya çıkarken, 14 gol - 1 asistlik hücum performansı sergiledi.

HARIS SEFEROVIC'İN PERFORMANSI

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2017 yılından itibaren Portekiz Ligi takımlarından Benfica forması giyen Haris Seferovic ise geride bıraktığımız sezonda 15 maça çıktı, 5 gol - 3 asiste imza attı.

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