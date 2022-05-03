SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı olacak mı? İlk kez açıkladı...

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı olacak mı? İlk kez açıkladı...

03.05.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifaları deprem etkisi yaratmıştı. Özdemir'in istifasıyla birlikte birçok kulüp başkanının adı, görev için ortaya atılmıştı. Muhtemel adaylar arasında yer alan Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi.

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı olacak mı? İlk kez açıkladı...

Son dakika haberleri: TFF'de başkan Nihat Özdemir, sürpriz bir şekilde istifa etmiş ve yerine geçici olarak Servet Yardımcı gelmişti. Beşiktaş Başkanı Nihat Özdemir, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un adı, görev için iddia edilmişti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa mı etti?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'na başkan olacağı yönündeki iddialar hakkında ilk kez konuştu.

Ahmet Nur Çebi, Milliyet Gazetesi'ne yaptığı çıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'na başkan olabileceğinin sinyallerini verdi.

İŞTE ÇEBİ'NİN SÖZLERİ;

"BAŞKANLIĞA 'HAYIR' DİYEMEYİZ"

thumbs_b_c_e1f92ba2f5081ad3a29b4fabad653aae

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olmayı düşündünüz mü? Ya da istediniz mi?

"Hiç aday olmayı düşünmedim. Bana bu konuda teklifler geldi. Bu vatan görevi kadar önemliyse tartışamazsınız. Kimseye askere gitmek istiyor musun denmez. Tabii ki böyle bir şey olursa, hayır diyemeyiz. Ancak böyle bir sorumluluğum yok ise sağlığım el verdiği sürece Beşiktaş'a hizmet etmeyi tercih ederim."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'taki ayrılığı duyurdu!Beşiktaş'taki ayrılığı duyurdu!
Saha karıştı! Boffin'e tekme tokat...Saha karıştı! Boffin'e tekme tokat...
Volkan Demirel kendinden geçti! ''Gel buraya, buraya gel!'"Volkan Demirel kendinden geçti! ''Gel buraya, buraya gel!'"
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memurun enflasyon zammı ne olacak?

Emekli ve memurun enflasyon zammı ne olacak?

Sabriye cesur pozlarıyla şaşkına çevirdi

Sabriye cesur pozlarıyla şaşkına çevirdi

Burak Elmas, biletini kesti! Torrent'in yerine Hakan Balta...

Burak Elmas, biletini kesti! Torrent'in yerine Hakan Balta...

Galatasaray zengin oluyor! 89 milyon euro'luk büyük müjde...

Galatasaray zengin oluyor! 89 milyon euro'luk büyük müjde...

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! "Hayırlı olsun..."

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! "Hayırlı olsun..."

Sevgilisini darbettiği iddia edilen Mergim Berisha için mahkemeden karar!

Sevgilisini darbettiği iddia edilen Mergim Berisha için mahkemeden karar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.