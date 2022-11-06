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Son dakika: Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray'a şok! Kulübü FIFA'ya şikayet etti

06.11.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Beşiktaş derbisinden alınan 3 puanın sevinci yaşanırken kulüp içinde flaş bir gelişme yaşandı. Okan Buruk'un taktik tercihi neticesinde oynamayan Van Aanholt sarı-kırmızılıları FIFA'ya şikayet etti. Alacaklarının ödenmediğini gerekçe gösteren Hollandalı oyuncu gemileri yaktı. Takımda forma şansı bulamadığı için korkusu olmayan Van Aanholt'un devre arasında Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika: Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray'a şok! Kulübü FIFA'ya şikayet etti
Patrick Van Aanholt

Patrick Van Aanholt

HOL Hollanda
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası ilginç bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılardan yüksek maaş alan Patrick Van Aanholt kulübü FIFA'ya şikayet etti. Okan Buruk tarafından kadrodan kesilen sol bek oyuncusu ödenmeyen ücretlerini gerekçe gösterip kulübe ihtar çekti.

"BU MAÇI MI BEKLEMİŞ?"

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Mali olarak sıkıntıda olan Galatasaray'da Patrick Van Aanholt'un yanında 2021-22 sezonunda forma giyen Erick Pulgar sarı-kırmızılılara alacaklarının ödenmediği için ihtar gönderdi. İki futbolcu da sarı-kırmızılıların ivedilikle ödemeleri yapmasını istiyor. Galatasaraylı taraftarlar ise Beşiktaş maçının ardından yaşanan bu aksilikten dolayı "İki oyuncu da bu maçı mı beklemiş?" şeklinde yorumlar yaptı.

DEVRE ARASINDA KESİN OLARAK AYRILACAK

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Okan Buruk'un kafasında düşünmediği Patrick Van Aanholt'un devre arasında kesin olarak takımdan ayrılacağı öğrenildi. Hem yabancı sınırı hem de aldığı maaştan dolayı kadroda düşünülmeyen Hollandalı oyuncu yeni takım arayışlarına başladı.


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