Son dakika: Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray'a şok! Kulübü FIFA'ya şikayet etti

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Beşiktaş derbisi sonrası ilginç bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılardan yüksek maaş alan Patrick Van Aanholt kulübü FIFA'ya şikayet etti. Okan Buruk tarafından kadrodan kesilen sol bek oyuncusu ödenmeyen ücretlerini gerekçe gösterip kulübe ihtar çekti.

"BU MAÇI MI BEKLEMİŞ?"

Mali olarak sıkıntıda olan Galatasaray'da Patrick Van Aanholt'un yanında 2021-22 sezonunda forma giyen Erick Pulgar sarı-kırmızılılara alacaklarının ödenmediği için ihtar gönderdi. İki futbolcu da sarı-kırmızılıların ivedilikle ödemeleri yapmasını istiyor. Galatasaraylı taraftarlar ise Beşiktaş maçının ardından yaşanan bu aksilikten dolayı "İki oyuncu da bu maçı mı beklemiş?" şeklinde yorumlar yaptı.

DEVRE ARASINDA KESİN OLARAK AYRILACAK

Okan Buruk'un kafasında düşünmediği Patrick Van Aanholt'un devre arasında kesin olarak takımdan ayrılacağı öğrenildi. Hem yabancı sınırı hem de aldığı maaştan dolayı kadroda düşünülmeyen Hollandalı oyuncu yeni takım arayışlarına başladı.



