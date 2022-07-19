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Son dakika: Beşiktaş Emrecan Uzunhan transferini resmen açıkladı! KAP bildirimi geldi...

19.07.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta stoper oyuncusu Serdar Saatçı'nın kadro dışı kalmasının ardından savunmada yeni bir hamle yapyılması beklenirken uzun süredir listede yer alan Emrecan Uzunhan transferinde görüşmelere başlandığı açıklandı. 21 yaşındaki genç oyuncunun transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulunuldu. İşte detaylar...

Son dakika: Beşiktaş Emrecan Uzunhan transferini resmen açıkladı! KAP bildirimi geldi...

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekip transferde de oldukça hareketli günler geçirirken, Jackson Muleka, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst transferlerinde mutlu sona ulaşmıştı.

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Bu isimlerin ardından, Beşiktaş'tan bir transfer hamlesi daha geldi. Siyah-Beyazlılar, İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

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"Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır."

"YOLUN AÇIK OLSUN EVLAT"

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İstanbulspor Kulübü Asbaşkanı Ömer Saral, twitter hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyururken, paylaşımına 'Yolun açık olsun evlat' notunu düşmüştü.

Emrecan Uzunhan, geçtiğimiz sezon 25 resmi maça çıkmış, 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı. Siyah-beyazlı ekip, Romain Saiss'in ardından ikinci stoper eklemesini yapmış oldu.

EMRECAN UZUNHAN'IN MALİYETİ!

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Henüz resmi olarak transferin maliyet açıklanmazkens, Siyah-Beyazlılar'ın Emrecan Uzunhan için İstanbulspor'a 2 milyon € bonservis artı sonraki satıştan %50 kâr payı ödeyeeği iddia edildi.

21 yaşındaki stoperle 5 yıllık sözleşme imzalandı. İspanya kampına katılacak.

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