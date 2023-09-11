Son dakika: Beşiktaş, Eric Bailly'nin ardından Manchester United'dan bir yıldızı daha getiriyor!

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde gaza basan ve son olarak Manchester United'dan savunma oyuncusu Eric Bailly'i kadrosuna katan siyah - beyazlıların gündemine flaş bir isim daha geldi.

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ

Manchester Evening News sitesinde yer alan habere göre; Beşiktaş, Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen ancak süre bulmakta zorlanan Hannibal Mejbri’yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

KİRALAMA TEKLİFİ

Siyah-beyazlı ekibin Tunuslu oyuncu için İngiliz ekibine ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ancak Manchester United'ın bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi.

Haberde, Türkiye'de transfer döneminin 15 Eylül'e kadar devam ettiği ve Beşiktaş'ın 20 yaşındaki oyuncu için yeni bir kiralama teklifi yapması için yeterli sürenin olduğu ifade edildi.

