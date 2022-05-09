Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak iddia! "Hiçbir şeyi hak etmiyor"

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2021/22 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun son derbisinde karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta yüksek tempoda oynanan müsabaka, tribünden atılan maddeler nedeniyle sık sık durdu.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşmanın 90 dakikası nefes keserken, iki takım da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Spor yazarı Şansal Büyüka, saha içi ve saha dışında gerginliklerin yaşandığı derbi için Milliyet Gazetesi'nde çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

İŞTE BÜYÜKA'NIN YAZISI

"BELEŞÇİ GİBİ BEKLİYOR"

"Fenerbahçe’de Ferdi’ye üzülmedim, acıdım. 70 metreyi tek başına oynuyor. Hem savunma yapıyor, hem atak geliştiriyor. Önündeki Rossi resmen “beleşci” gibi bekliyor. Biraz vicdanın sızlasın... Geriye gitsene, Ferdi’ye yardım etsene... Nazım Sangare‘nin de hakkını verelim. Son derece kritik üç ters kademeye girerek, olası golleri önledi."

"HİÇBİR ŞEYİ HAK ETMİYOR"

"Çirkinliklerin güzelliklere fark attığı bir derbi daha geride kaldı. Göreceksiniz kimse kusuru kendinde aramayacak, bugünden başlayarak karşısındakini suçlayacak. Felaket habercisi değilim ama görünen köy kılavuz istemez. Bu sahalara su şişesi, bozuk para, çakmak derken, bomba atılması yakındır. Bu futbol ailesi, tepeden tırnağa tamamı; iyi hiçbir şeyi hak etmiyor..."

