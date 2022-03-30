Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızını bedava alıyor!

Son dakika: Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, gençleştirme operasyonu yapılacağını ve transferde buna göre hareket edileceğini açıklamıştı. Siyah - beyazlılar, Ersin Destanoğlu'nun sezon sonunda ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan genç yıldız için düğmeye bastı. İşte haberin detayları...

Teknik Direktörlük görevine Valerien İsmael'in getirilmesinin ardından Beşiktaş Yönetimi, Fransız teknik adamın sistemine uygun oyuncu transferi için kolları sıvarken kaleci mevkisini de unutmadı.

BEŞİKTAŞ'TAN YAKIN MARKAJ

Altay Bayındır'ın yedeği olmak istemeyen ve bu yüzden Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan kaleci Berke Özer, Beşiktaş'ın yakın markajına girmiş durumda.

Gelen bilgilere göre Siyah-Beyazlı kurmaylar Berke Özer'in menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Avrupa'dan henüz beklediği teklifi almayan Berke'nin de teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.

ÇEBİ DOĞRULAMIŞTI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'ya transfer iddiaları da hız kazanmış durumda. Ersin'in O.Lyon başta olmak üzere birçok kulüp kadrosunda görmek istiyor. Transfer iddialarını Başkan Çebi de doğrulamıştı.

ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç kaleci ile yolların ayrılacağını resmen duyurarak, "Berke ile iki tarafın da hayrına seneye birlikte olmamaya karar verdik." demişti.

19 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 resmi maça çıkan Özer, kalesinde 20 gol gördü.

