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Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızını bedavaya kapıyor!

19.03.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "Yolları ayıracağız" dediği Berke Özer için bir son dakika haberi gündeme geldi. Sarı - lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş, genç file bekçisi için harekete geçti ve oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Berke Özer için detaylar haberde...

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızını bedavaya kapıyor!
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve Ali Koç'un da "İki tarafın da hayrına seneye birlikte olmamaya karar verdik"" dediği genç kaleci için sürpriz bir transfer hamlesi geldi... Sarı - lacivertlilerin ezeli rakiplerinden Beşiktaş, Berke Özer için harekete geçti. İşte detaylar...

TEMASA GEÇİLDİ

Beşiktaş'ın sürpriz bir şekilde Berke Özer için devreye girdiği öğrenildi... Genç kalecinin menajeri ile temas kuran siyah - beyazlılar transfer şartlarını masaya yatırdığı belirtildi.

ERSİN YERİNE BERKE

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda kaleyi yine yerli bir isme emanet etmek istiyor. Bu yüzden de Berke Özer'in durumunu yakından takip ediyor.

FRANSA'DAN İLGİ VAR

Bilindiği gibi Ersin Destanoğlu'nu Nice ve Lyon takımları istiyor... Beşiktaş istediği bonservis ücretini aldığı taktirde genç eldiven ile yollarını ayıracak.

BİR TEK MERT GÜNOK

Kartal'ın kadrosunda Ersin dışında Mert Günok bulunuyor. Ağır bir sakatlık geçiren tecrübeli kalecinin dönüşü de zaman alacağı için Beşiktaş kaliteli bir yerli kaleciyle yoluna devam etmeyi planlıyor.

BERKE ÖZER, BU SEZON 19 MAÇA ÇIKTI

Berke Özer bu sezon Fenerbahçe'de 19 karşılaşmada görev yaptı. 20 gol yerken 5 kez de kalesini gole kapattı.

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