Son dakika: Beşiktaş fırsat tepti! Şenol Güneş'in öğrencileri, Gaziantep'te 1 puanla yetindi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı ağırladı. Gaziantep'te futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabaka, büyük bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Her iki takımın da üst seviyede bir mücadele sergilediği maçta kazanan çıkmadı.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lık beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 71. dakikada Joao Figueiredo kaydetti. Beşiktaş'ın sayısı ise 86. dakikada Weghorst'tan geldi.

Bu skorun ardından üst üste ikinci kez puan kaybeden Beşiktaş, 23 puanla 7. sırada yer aldı. Kazanamama serisi 4 maça çıkan Gaziantep FK ise 17 puanla 10. sırada yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise Giresunspor deplasmanına gidecek.

MERT GÜNOK'TAN GEÇİT YOK

Karşılaşmanın 11. dakikasında Gaziantep FK, tehlikeli bir noktadan frikik kazandı. Topun başına geçen Alexandru Maxim, direkt olarak kaleyi düşündü. Beşiktaş kalecisi Mert Günok, köşeye giden topa çok iyi uzandı ve kritik bir kurtarış yaptı.

Maçın 25. dakikasında Beşiktaş, sol kanattan Kevin N'Koudou ile bir atak geliştirmek istedi. Kitsiou ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan N'Koudou daha sonra rakibiyle bir tartışma yaşadı. Gerginliğin yükselmesi sonrasında Fransız futbolcu, Kitsiou'nun yüzüne kafasıyla bir müdahalede bulundu. Bu hareketin ardından Gaziantep FK takımı, hakem Atilla Karaoğlan'a kırmızı kart itirazında bulunsa da Karaoğlan pozisyonun sarı kart olduğuna kanaat getirdi. VAR uyarısı ile birlikte pozisyonu inceleyen Atilla Karaoğlan, kırmızı karta gerek olmadığını söyledi ve sarı kart kararını onayladı.

WEGHORST KAÇIRDI, SAHAYA TARAFTAR GİRDİ

Müsabakanın 69. dakikasında Beşiktaş atağa kalktı. Muleka, sağ kanattaki Weghorst'u gördü. Hollandalı futbolcunun dar açıdan vuruşu auta gitti. O sırada sahaya bir taraftar girdi ve Cenk Tosun'a müdahalede bulundu. Görevliler, sahaya giren kişiyi hemen çıkarttı.

FIGUEIREDO'DAN HARİKA GOL

Maçın 71. dakikasında rakip yarı alanda topla buluşan Joao Figueiredo, Welinton ile girdiği iklili mücadelede ayakta kaldı. Ceza yayına yaklaşan yıldız futbolcunun ayak içiyle yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve Gaziantep FK, 1-0 öne geçti.

KALEYİ BULAN İLK ŞUT GOL OLDU: WEGHORST!

Beşiktaş, aradığı golü 86. dakikada buldu. Sol kanattan yapılan ortaya arka direkte vuran Wout Weghorst, topu ağlarla buluşturdu ve siyah - beyazlılara 1-1'lik eşitliği getirdi. Beşiktaş, böylelikle kaleyi bulan ilk şutunda golü bulmuş oldu.

