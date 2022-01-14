Son dakika: Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi! Kara Kartal, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti

Son dakika Beşiktaş haberi... Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Gaziantep FK'yi ağırladı. Taraftarı önünde mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkan siyah-beyazlılar, mücadeleyi 1-0 kazandı ve 2 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'A BATSHUAYI GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşma boyunca oyunun hakimi olan Beşiktaş, ilk yarı Gaziantep savunmasını yıpratsa da golü bulamadı. İkinci yarı oyuna müdahale eden siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli, 61. dakikada 2 değişiklik yaparak Oğuzhan Özyakup ve Larin'i oyuna sürdü. Bu dakikada itibaren baskısını rakip kalede iyice artıran Beşiktaş, 67. dakikada Batshuayi'yle galibiyet golünü buldu ve mücadeleyi 1-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ, 6. SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar, Süper Lig'de puanını 32'ye çıkarırken 6. sıraya yükseldi. 5 maçtır bileği bükülmeyen Erol Bulut'un öğrencileri ise bu mağlubiyetle 31 puanla 8. sırada kaldı.





