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Son dakika: Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi! Kara Kartal, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti

14.01.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. 2 maçlık galibiyet hasretini Batshuayi'nin attığı golle sonlandıran siyah-beyazlılar, puanını 32'ye yükseltti ve ligde 6. sıraya yerleşti. 5 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Gaziantep FK ise 31 puanla 8. sırada kaldı.

Son dakika: Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi! Kara Kartal, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika Beşiktaş haberi... Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Gaziantep FK'yi ağırladı. Taraftarı önünde mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkan siyah-beyazlılar, mücadeleyi 1-0 kazandı ve 2 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'A BATSHUAYI GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşma boyunca oyunun hakimi olan Beşiktaş, ilk yarı Gaziantep savunmasını yıpratsa da golü bulamadı. İkinci yarı oyuna müdahale eden siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli, 61. dakikada 2 değişiklik yaparak Oğuzhan Özyakup ve Larin'i oyuna sürdü. Bu dakikada itibaren baskısını rakip kalede iyice artıran Beşiktaş, 67. dakikada Batshuayi'yle galibiyet golünü buldu ve mücadeleyi 1-0 kazandı.

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BEŞİKTAŞ, 6. SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar, Süper Lig'de puanını 32'ye çıkarırken 6. sıraya yükseldi. 5 maçtır bileği bükülmeyen Erol Bulut'un öğrencileri ise bu mağlubiyetle 31 puanla 8. sırada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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