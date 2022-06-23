Son dakika: Beşiktaş, Gedson Fernandes'i resmen açıkladı

Son dakika haberleri... Romain Saiss'i kadrosuna katan Beşiktaş, frene basmıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın da çok istediği Gedson'u ezeli rakibinin elinden alarak renklerine bağlayan Beşiktaş bu transferi resmen açıkladı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA KİRALIK OYNADI

Beşiktaş, Şubat ayında KAP'a yaptığı bildirimde "Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir" ifadelerine yer vermişti.

Daha önce Galatasaray forması da giyen 23 yaşındaki Portekizli futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçirmişti.

